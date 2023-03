Hemopatiile maligne la copii. Dr. Anca Coliță: La Institutul Clinic Fundeni se tratează 40% din toate leucemiile acute diagnosticate la copii

'Doamna profesor Dragomir a subliniat faptul că leucemiile acute, împreună cu limfoamele, reprezintă cele mai frecvente malignități hematologice. Dar, totuși, trebuie să ne gândim că, din fericire, aș spune eu, cancerul la copil reprezintă doar 1% din totalitatea cancerelor înregistrate în patologia umană. Deci, cancerul la copil este totuși o boală rară. Și, deși, leucemiile acute limfoblastice reprezintă 30-35% dintre cazuri, totuși numărul înregistrat anual nu este atât de mare încât să poată permite concluzii coerente din centre relativ mici. De aceea, dintotdeauna oncohematologii pediatri s-au reunit în grupe mari de studiu și, evident, există un grup mare american și un grup mare european, grup la care, spun eu, spre mândria noastră, în ultimii 2 ani am reușit și noi să aderăm.', a spus Dr. Ana Coliță.

'Anul trecut chiar am avut șansa extraordinară de a fi cooptat ca partener, într-un program Horizon, în care pacienții cu precădere de leucemie acute limfoblastice vor beneficia de cele mai performante tehnici disponibile de la ora aceasta de tratament. De ce am folosit cuvântul tehnici? Pentru că nu este vorba numai de medicamente, este vorba și de aceste terapii celulare, pentru producerea cărora este cu adevărat necesar o tehnologie de vârf și o forță economică, să spunem așa, mai importantă. Deci, cam acestea ar fi, să spunem așa, elementele pe care eu le-am văzut de-a lungul acestor ani în care am lucrat la capul micului pacient afectat de leucemie acută.', a declarat Dr. Ana Coliță

'Trebuie să vă spun că în Institutul Clinic Fundeni, conform datelor raportate la Registrul Național de Cancer al Copilului, se tratează 40% din toate leucemiile acute diagnosticate la această vârstă din țara noastră. Practic, suntem un centru cu experiență, cel mai mare centru de tratament al eugeniei acută la copil și un centru cu experiență mare, mult mai mare decât multe centre europene. Probabil, lucrul acesta este datorat numărului mare de paturi pe care îl avem noi în clinică și care, evident, a permis și o adresabilitate destul de destul de importantă.', a mai spus Dr. Anca Coliță, la Academia de Sănătate.

VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News