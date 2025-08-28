Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Foto: Pxhere
Foto: Pxhere

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, modificarea criteriilor de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, stabilind, între altele, că angajaţii care obţin calificativul "foarte bine" vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, iar cei cu calificative "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu vor fi primi creşteri salariale.

Potrivit unui comunicat al Executivului, a fost modificată în acest sens HG 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) - (2 ind. 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

"Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare", precizează sursa citată.

Astfel, angajaţii care obţin calificativul "foarte bine" vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ "bine" vor primi o majorare de 20%, faţă de 25% cât este acum, iar cei care primesc calificative "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu vor fi primi creşteri salariale, mai precizează Executivul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
28 aug 2025, 16:34
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
28 aug 2025, 16:23
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
28 aug 2025, 10:59
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
27 aug 2025, 21:48
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
27 aug 2025, 16:51
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
27 aug 2025, 16:39
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
27 aug 2025, 16:03
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
27 aug 2025, 10:49
Controversă cu vizita-fulger a lui Nicușor Dan la Guvern: 30 de minute și sursele care se bat cap în cap
26 aug 2025, 23:31
Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”
26 aug 2025, 22:11
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
26 aug 2025, 21:17
De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice
26 aug 2025, 19:51
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
26 aug 2025, 19:00
Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale
26 aug 2025, 17:29
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară-potrivit unui consultant de dreapta, critic al PSD
26 aug 2025, 11:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Se fac jocurile pentru Capitală. Candidații cu mari șanse pentru București (SONDAJ) și neînțelegerile de culise din coaliție
26 aug 2025, 11:16
Trump crede că mulţi "ar dori să aibă un dictator"
25 aug 2025, 23:32
Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electorat
25 aug 2025, 21:58
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
25 aug 2025, 17:04
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
25 aug 2025, 15:23
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
24 aug 2025, 20:34
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
24 aug 2025, 20:29
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu cerea daune morale de 25.000 de euro pentru defăimare
24 aug 2025, 14:24
Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău
23 aug 2025, 17:49
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
23 aug 2025, 13:04
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi
23 aug 2025, 10:22
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Cele mai noi știri
acum 17 minute
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
acum 19 minute
Cum plănuiește China să îmbunătățească viața în orașele sale până în 2035
acum 38 de minute
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
acum 50 de minute
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
acum 55 de minute
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
acum 1 ora 0 minute
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
acum 1 ora 8 minute
Incendiu în Chiajna. A fost emis RO ALERT
acum 1 ora 9 minute
Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală. Liviu Jicman, ICR: E o mare provocare!
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel