Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, modificarea criteriilor de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, stabilind, între altele, că angajaţii care obţin calificativul "foarte bine" vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, iar cei cu calificative "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu vor fi primi creşteri salariale.

Potrivit unui comunicat al Executivului, a fost modificată în acest sens HG 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) - (2 ind. 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

"Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare", precizează sursa citată.

Astfel, angajaţii care obţin calificativul "foarte bine" vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ "bine" vor primi o majorare de 20%, faţă de 25% cât este acum, iar cei care primesc calificative "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu vor fi primi creşteri salariale, mai precizează Executivul.

