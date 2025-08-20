Guvernul Bolojan pregătește majorarea impozitelor pe locuințe cu până la 70%. Anunțul lui Tanczos Barna

Executivul condus de Ilie Bolojan pregătește al doilea pachet de reforme fiscale, ce urmează să fie adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament. Una dintre cele mai controversate măsuri vizează creșterea impozitelor pe locuințe la nivel local, cu până la 70%, conform declarațiilor făcute miercuri de vicepremierul Tanczos Barna.

Oficialul a explicat că discuțiile sunt în plină desfășurare, România fiind în dialog cu Comisia Europeană pe tema unei majorări consistente a taxelor locale. „Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus Tanczos Barna la Digi24.

Vicepremierul a susținut că majorarea „este necesară” pentru a consolida finanțele publice locale și pentru a transforma primăriile în instituții cu autonomie reală. „Este nevoie ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare. Sunt multe proiecte de la centru pentru zona rurală, dar, de foarte multe ori, contribuția proprie a UAT e nesemnificativă sau nu e suficient de mare”, a subliniat acesta.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat miercuri că asumarea răspunderii pe al doilea pachet de reforme ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. „Aștept și eu calendarul pe care îl va stabili coaliția – înțeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de așteptat de români, care privește în mare parte eliminarea privilegiilor și intervenții asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului”, a declarat Abrudean, potrivit Agerpres.

Acesta a amintit și de nevoia unei schimbări în sistemul de taxare a proprietăților. „Vorbim de intervenții asupra cheltuielilor în administrația locală, reducerea cu 20% a cheltuielilor de salarizare și a aproape 5.000 de posturi de personal, inclusiv pe sistemul de impozitare a proprietăților, care este destul de vechi în România. Sunt convins că vom avea susținerea întregii coaliții pentru asumarea în Parlament”, a mai spus el.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că majorarea impozitelor pe locuințe va fi inclusă în noul pachet fiscal, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. „Ele se vor aplica, cu data de 1 ianuarie, anul viitor, și aici impozitele e foarte probabil să crească, pe proprietăți, la persoanele fizice, nu la juridice, pentru că din toate datele pe care le avem ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății – și atunci unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului a mai spus că măsurile vor avea un impact direct asupra administrațiilor locale. „Al doilea pachet de măsuri a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să își schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare. Pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară”, a adăugat Bolojan.

Anunțurile Guvernului confirmă declarațiile făcute încă de la începutul lunii de Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, după întâlnirea reprezentanților Executivului cu Asociația Municipiilor din România. „Se vor mări cu 70%. Asta este ideea din acest moment. La un moment dat exista un soft. Bineînțeles, nu putea fi aplicat în localitățile din zona rurală și în localitățile mai mici, mă refer la orașe. Probabil în marile orașe se putea aplica”, a spus atunci edilul.

Ministerul Finanțelor a pus deja în dezbatere publică proiectul de lege privind noile măsuri fiscale. Printre ele se numără majorarea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute, creșterea impozitului pe câștigurile bursiere, introducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% pentru veniturile din chirii, dar și obligarea proprietarilor care închiriază pe termen scurt să utilizeze case de marcat și să emită bon fiscal.

Tot în pachet este prevăzută și reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, un subiect aflat de asemenea în dezbatere publică.

În paralel, Guvernul mizează pe reforma impozitării proprietăților ca pe un pilon central al strategiei de echilibrare a finanțelor locale. Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, măsura ar urma să reducă dependența UAT-urilor de subvențiile de la bugetul de stat și să ofere resurse directe pentru dezvoltarea comunităților.

