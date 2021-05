"Ministerul Fondurilor Europene a funcționat la nivel tehnic, mai puțin la nivel politic, deci lucrul la programele operaționale a început acum 3 ani. (..) Avem un domeniu de stabilitate. Ce vom face ca schimbare de viziune este să fie mai puțin birocratic. Deci ele vor rămâne deja programele negociate cu Comisia Europeană ca atare. Trebuie să vedem la autoritățile de management cum le refacem ca să nu pierdem timpul ca să mai așteptăm iar desemnarea și trebuie să le facem mai puțin birocratice și mai mult orientate spre autoritățile locale, spre societatea civilă, spre grupuri locale, astfel încât administrația centrală să nu mai devină o piedică. Eu cred că dăm prea mulți bani la administrația centrală. (...) Agențiile și ministerele, să fie foarte clar, nu vor mai fi singurii beneficiari pe domeniul ăla. Ideea asta că avem o entitate care numai ea se ocupă, fără concurență, avem un fel de monopol. Ministerul pe care îl conduc trage de aceste proiecte ca de cai morți, ca să zic așa.

”Se va termina. Vom anula proiecte”

Efectiv e o lipsă de interes la acele agenții care zic: "Domnule, eu am banii mei puși deoparte. Orice ar fi, eu îi iau". Nu va mai fi așa. Vom avea cazuri în viitorul apropiat de proiecte pentru stat pe care Ministerul le anulează, ca să fie foarte clar. Suntem foarte ai naibii când e vorba de firme, de ONG-uri, de primării, dar pentru agenții și ministere, ne rugăm de ei, tragem de ei: "hai să faceți proiectul", le mai prelungim termenul, le mai dăm încă o lună de bani de salarii. Chestia asta se va termina la un moment dat. Vom anula proiecte chiar cu riscul de a schima programul operațional, se schimbă indicatorii dacă aveți proiecte mari.", a declarat Cristian Ghinea, în cadrul emisiunii "All about EU" de la DC NEWS.

