George Simion, nuntă "cu greutate". Ar fi strâns aproape jumătate de milion de euro de la nuntași

Postul de televiziune a promovat intens evenimentul din comuna Măciuca, județul Vâlcea. Potrivit relatărilor de la fața locului, fără vreo sursă oficială totuși, George și Ilinca Simion ar fi reușit să strângă aproape 500.000 de euro în urma evenimentului. Simion a spus că banii strânși vor fi donați pentru construirea unui spital mobil, iar la fața locului au existat multiple cutii pentru donații.

România TV a relatat că majoritatea cheltuielilor au fost sub formă de donații. Printre acestea se numără carnea, legumele, brânza. De organizarea evenimentului propriu-zis s-au ocupat voluntarii AUR. Darurile de nuntă au fost atât sub formă de bani, cât și sub formă de obiecte. Sumele au pornit de la 10-15 lei, în timp ce printre cadorui s-au numărat icoane, farfurii sau tablouri.

Phoenix, subiect de scandal după nunta lui George Simion

George Simion a declarat, pe scena amplasată în comuna Măciuca, că "Phoenix are imnul AUR". Declaraţia sa a stârnit noi controverse, iar unul dintre cei care a scris în anii '70 versuri pentru Phoenix a reacţionat.

"Phoenix are imnul AUR - 'fie să renască numai cel cu har'. Le mulțumesc că nu au cedat presiunilor care au existat ca să nu mai vină astăzi”, a declarat George Simion.

Andrei Ujică, unul dintre cei care a scris versurile trupei Phoenix în anii '70, a reacţionat prompt.

"Aflu cu consternare că un anume George Simion a declarat astăzi la nunta sa că formația Phoenix ar fi compus „imnul AUR: Fie să renască…”

Vreau să fac următoarele precizări: în primul rînd, formația Phoenix nu mai există din 1977 și în al doilea rînd, versurile respective, împreună cu toate celelalte de pe dublul album CANTAFABULE, ne aparțin în exclusivitate lui Șerban Foarță și mie. Ele au fost compuse într-un anume context cultural și istoric, care văd că nu mai poate fi citit, darămite interpretat măcar decent momentan.

Drept pentru care, declar public – fiind cu siguranță și în asentimentul lui Șerban Foarță – că interzic orice însușire și folosire abuzivă fie și a unui singur vers de pe albumul CANTAFABULE de către orice fel de mișcare și de către orice partid politic, indiferent de formă, incluzând aici și ideea de imn sau slogan al unei grupări cu care nu aș avea afinități nici în cel mai absurd vis. În caz contrar, mă văd nevoit să-mi apăr drepturile în justiție", a scris acesta pe Facebook.

Ujică nu e singurul care a reacţionat. Josef Kappl, fost chitarist al trupei, l-a criticat dur pe Nicu Covaci

"De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!

Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!", a scris Josef Kappl pe Facebook.

Nicu Covaci: Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare

”Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare. Vorbiți de concertul de mâine (n.r. sâmbătă) seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din țară, în Spania. Organizatorii știu mai bine ce și cum. Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt 10 mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt”, a transmis Covaci pentru G4Media.

Surse apropiate trupei au transmis că un contract s-ar fi semnat încă din luna iunie, între Nicu Covaci și o firmă care organizează evenimente, care a transmis că este un eveniment ”open-air”, încasându-se și un avans. În spațiul public au apărut mai multe voci care au cerut formației Phoenix să nu-și asocieze numele cu partidul AUR, prin participarea la acest eveniment.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News