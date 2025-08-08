George Simion, favorit în rețeaua Șor? Oligarhul fugar ar fi cerut voturi pentru liderul AUR

Autoritățile din Republica Moldova au făcut publice informații dintr-un amplu dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice, care dezvăluie implicarea rețelei coordonate de oligarhul fugar Ilan Șor într-un plan bine organizat, menit să influențeze alegerile din Republica Moldova și România. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, mai multe probe colectate în timpul anchetei scot la iveală o rețea cu roluri clare, structurată în jurul intereselor financiare și politice ale organizației criminale „ȘOR”, cu ramificații internaționale.

Printre faptele investigate, autoritățile moldovene au identificat și acțiuni de influențare a procesului electoral din România, unde cetățeni români afiliați grupării erau îndemnați să voteze pentru George Simion la alegerile prezidențiale. Mesaje descoperite în telefoanele mobile ale membrilor rețelei, interceptate de poliție, demonstrează această orientare politică impusă de liderii organizației, potrivit deschide.md.

Operațiunea de amploare, desfășurată de Inspectoratul Național de Investigații în colaborare cu subdiviziunile teritoriale din Chișinău, procurorii PCCOCS și sprijinul trupelor speciale „Fulger”, a implicat 78 de percheziții în diferite localități din Republica Moldova. Acțiunile s-au derulat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a formațiunilor politice și spălarea de bani.

Anchetatorii au stabilit că membrii organizației infracționale operau prin aplicația mobilă „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale. Prin intermediul acestei aplicații, sume considerabile de bani, în ruble rusești, erau transferate pe conturile unor persoane vizate, convertite și lichidate, apoi distribuite în scopuri electorale. Accesul la aplicație se făcea prin VPN Russia, o metodă care le permitea să evite detecția autorităților.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat arme deținute ilegal, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri „PYYPL”, înscrisuri și alte materiale care probează activitatea infracțională a rețelei. Unul dintre suspecți a încercat să se sustragă acțiunii poliției, refuzând să deschidă ușa. Intervenția forțată a fost necesară, iar în timpul descinderii, bărbatul a aruncat pe geam o geantă ce conținea documente esențiale anchetei. Obiectele au fost recuperate și ridicate ca probe.

Investigațiile au arătat, de asemenea, că organizația folosea și o altă aplicație mobilă, „TAITO”, instalată în telefoanele cetățenilor, în care aceștia erau determinați să introducă date personale precum numele complet, adresa, numărul de telefon și IDNP-ul. Funcționând într-un mod similar cu PSB, aplicația „TAITO” permitea crearea unor grupuri închise, unde membrii erau coordonați direct de liderii organizației, în vederea participării la activități de corupere electorală.

Totodată, ancheta a confirmat existența unor canale specializate pe platforma Telegram, printre care și canalul-bot „Bankgreenmanager”, folosit pentru lichidarea fondurilor provenite din PSB. Prin aceste canale, membrii organizației primeau ordine directe de la curatori din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea unor videoclipuri de dezinformare pe rețelele sociale.

Două dintre persoanele reținute în acest caz sunt deja inculpate într-un alt dosar penal aflat pe rolul Judecătoriei Soroca.

