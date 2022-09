Frigul poate să facă bine organismului, dar atenție! Nu ieșim brusc afară și vom avea o sănătate de fier. Este nevoie de antrenament pentru a ne obișnui cu frigul. Invitat la DC News și DC Medical, dr. Ovidiu Grămescu, medic neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a spus că frigul face bine unora dintre noi. Medicul, de exemplu, a zis că el face baie cu apă rece.

„Eu, de exemplu, nu am nicio treabă cu frigul. Și nu sunt adeptul de a fi cocoloșit. În afara țării, copiii stau în pantaloni scurți, fără ciorapi, la noi sunt foarte îmbrăcați. Mi-au spus mai mulți: „eu nu am treabă cu frigul, chiar îmi face bine”. Dacă îți face bine frigul, stai în frig, nu este nicio problemă, depinde cum ești obișnuit. Eu, personal, eram bolnăvicios când eram mic. Mă țineau foarte îmbrăcat. Am avut probleme și cu amigdalele.

Iar acum nu folosesc apa caldă. Mă spăl cu apă gheață. Ies cu picioarele pe gheață fără probleme, dar trebuie să te obișnuiești. Dacă-l iei pe unul care nu este obișnuit și îl arunci afară... deja strănută. Trebuie antrenament”, a spus dr. Ovidiu Grămescu, medic neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR.

Răspunsul integral la minutul 26:40:

VEZI ȘI: Pe ce saltea e bine să dormim. Dr. Grămescu (SANADOR) demontează mitul lui Kennedy / video

Ovidiu Grămescu, medic neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat de ce este importantă salteaua pe care dormim pentru sănătatea sistemului osos.

Dr. Ovidiu Grămescu, medic neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre calitatea saltelei pe care dormim în așa fel încât coloana vertebrală să stea într-o poziție cât mai apropiată de cea fiziologică:

„Nu am înțeles această recomandare, cu dormitul pe scândură“, a spus Val Vâlcu.

„Kennedy avea așa ceva, despre John Kennedy citeam că dormea pe scândură. Problema este că nu prea mai ai somn dacă dormi pe scândură. Îți iese os prin os. Salteaua trebuie să fie mai fermă. Dacă e o saltea foarte moale, corpul se afundă în ea și are tendința de a crea poziții vicioase. Dacă salteaua este ceva mai fermă, nu ca o scândură, nu rigidă complet, îți cere să stai cu spatele, cât de cât, într-o poziție mai aproape de normalitate, de fiziologic, asta e ideea“, a spus medicul Ovidiu Grămescu.

Durerea de spate cea de toate zilele. Dr. Grămescu (SANADOR): Grijă la sport. Cum și când trebuie să faci exerciții fizice

Dr. Ovidiu Grămescu, medic neurochirurg la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat care sunt cauzele ce duc la apariția unor dureri de spate după o anumită vârstă. De asemenea, acesta a explicat și care este rolul sportului și la ce intensitate ar trebui să fie făcut:

„Durerile de spate sunt apanajul unei vârste mai înaintate, după o anumită vârstă, când apare uzura, dar în ultimii 10-15 ani am observat că și cei care stau mult la birou, pe care îi fură calculatorul și nu se mai scoală de pe scaun, ajung să aibă probleme. Vorbesc de oameni la 35-40 de ani, ceea ce înainte erau cazuri rare. Sportivii de performanță sunt, tot așa, sunt „zmei“ la 20 de ani și la 40 de ani vin cu probleme serioase.

Părerea mea, în 30-40 de ani de când sunt în meseria asta, este că sportul moderat, activitățile moderate sunt calea de mijloc cea mai bună ca să întreții organismul. Trebuie să faci sport moderat tot timpul, că mergi cu bicicleta, că faci înot, că faci elongații, exerciții, te duci la sală, însă suprasolicitarea coloanei, inclusiv la sportivii de performanță, la 20-30 de ani, când ești tânăr, nu se cunoaște, că e creanga verde, dar ulterior încep să apară problemele acestea“, a spus medicul Ovidiu Grămescu de la SANADOR (citește cotinuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News