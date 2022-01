Facturi gaze și curent. Ministrul Virgil Popescu, noi declarații

Iată cele mai importante informații:

- Măsurile intră în vigoare cu data de 1 februarie. Evident, mărim plajele de consum de la 1000 la 1500 şi de la 300 la 500. Discutăm împreună cu Ministerul de Justiţie să vedem dacă se pot face şi recalculări în spate. Ordonanţa cu modificările va fi aprobată săptămâna viitoare. Faptul că, până la 31 iunie, se fac regularizări la tot consumul din această perioadă, putem discuta inclusiv de luna ianuarie, poate de ce nu, dacă Ministerul ne permite, să discutăm de plajă de consum şi în noiembrie şi în decembrie.

- De la început, am spus că eu, şi nu recomand nimănui, nu plătesc o factură în mod eronat şi merg până în pânzele albe. Am şi explicat cele două cazuri pe care le-am avut, de-a lungul timpului - în urmă cu 2 ani de zile şi în urmă cu 3 ani. Astea sunt fake-news-uri (n.r. că le-a spus oamenilor să nu-și plătească facturile).

- Am spus că, în ianuarie, facem această evaluare şi vedem cum se încadrează în consum în această iarnă şi acum am făcută această ajustare. În toamnă, s-a votat şi s-a modificat ordonanța de urgenţă care nu prevedea nici plafoane, nici multe plaje de consum, nu prevedea nici instituţii. A fost modificată complet. Problema pe care am avut-o a fost că furnizorii nu au aplicat legea.

- Măsura plafonării , aşa cum este făcută acum, face o intervenţie în piaţă şi este benefică pentru români. Dacă vom considera că mai trebuie modificată ca să fie şi mai bine pentru români, o vom face.

- În toată această perioadă, vom face evaluare şi vom vedea ce măsuri vom lua după 1 aprilie.

ANRE a început controale la furnizorii de gaze şi energie electrică

Săptămâna trecută, ANRE a început controale la furnizorii de gaze şi energie electrică pentru a verifica dacă facturile conţin toate informaţiile necesare şi dacă reclamaţiile venite de la clienţi sunt soluţionate. ANRE spune că în cazul în care clientul are neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

