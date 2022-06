Eşti însărcinat? Un bărbat a fost refuzat la donarea de sânge pentru că nu a vrut să răspundă la această întrebare

Leslie Sinclair, un bărbat de 66 de ani din Scoția, a fost refuzat de o clinică locală când a venit să doneze sânge, transmite The Telegraph. Motivul? Bărbatul a refuzat să răspundă dacă e însărcinat – o întrebare din chestionarul obligatoriu, introdusă de clinică. Reprezentanții clinicii au refuzat să îl accepte la donare, spunând că ”promovează incluziunea” și nu e întotdeauna clar dacă o persoană e însărcinată. Scoţianul a declarat că donează sânge constant de la 18 ani. ”E prima oară când văd această întrebare în chestionar. Nu are sens pentru mine să răspund la o astfel de întrebare”, a spus el.

Marc Turner, directorul serviciului public scoțian pentru donarea de sânge, a declarat că „în timp ce sarcina este o întrebare relevantă doar pentru cei al căror sex biologic sau al căror sex atribuit la naștere este feminin, sexul atribuit la naștere nu este întotdeauna clar din punct de vedere vizual pentru personalul nostru”.

Din 26 martie 2021, Scoția are un sistem de refuz al donării (opt out). Legea s-a modificat pentru a introduce un nou sistem de „autorizare implicită” (deemed authorisation). Acesta este numit de obicei sistem de „refuz al donării” (opt out). "Facem acest lucru pentru a salva vieți și pentru a le îmbunătăți. Doar aproximativ 1% dintre oameni mor într-un mod în care face posibilă donarea de organe, prin urmare fiecare oportunitate de donare este foarte prețioasă" au explicat autorităţile scoţiene. Noua lege se aplică majorității adulților care locuiesc în Scoția.

Aceasta nu se aplică următoarelor grupuri:

- Copiilor (sub 16 ani).

- Adulților cărora le lipsește capacitatea de a înțelege noua lege.

- Adulților care au trăit în Scoția mai puțin de 12 luni înainte de a deceda.

Dacă o persoană din unul dintre aceste grupuri decedează într-un mod care înseamnă că ar putea dona și, dacă nu a înregistrat deja o decizie de donare, atunci cel mai apropiat membru al familiei sale va fi întrebat dacă nu dorește să autorizeze donarea. Reţineţi că donarea este o decizie personală și puteți alege dacă doriți să donați sau nu. Indiferent ce decideți, ar trebui să comunicați și familiei și prietenilor decizia dumneavoastră de donare pentru a vă asigura că va fi respectată. Înregistrarea deciziei dv. în NHS Organ Donor Register (Registrul NHS al Donatorilor de Organe) este simplă și nu durează decât câteva minute. De asemenea, vă puteți modifica sau confirma decizia anterioară sau vă puteți actualiza datele. De asemenea, pentru a nu fi refuzat ca în cazul de mai sus, trebuie să răspundeţi la toate întrebările din chestionar.

