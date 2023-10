Este Armata Română pregătită să-și îndeplinească misiunile tot mai complexe pe care le are în flancul estic al NATO? Ce spune Ciucă

Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului României, a fost invitat la DC News, unde a avut o discuție cu analistul politic Bogdan Chirieac pe mai multe subiecte, printre care și Armata Română.

Nicolae Ciucă este unul dintre puținii generali români care au luptat efectiv sub drapelul țării pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. Acesta a rememorat un moment cheie din Afganistan, anul 2002.

'În primul rând, la fiecare dintre aceste misiuni am fost împreună cu ceilalți membri ai coaliției care s-a creat și în Afganistan și în Irak, ulterior, alături de forțele NATO. Subliniez că cel mai important fapt este că am fost alături de militarii români, de camarazii mei, cărora le voi purta recunoștință pentru modul în care au înțeles să își îndeplinească misiunea. Dacă tot am pomenit de Afganistan, în iulie 2002, ni s-a spus: Atenție, drumul României spre NATO trece prin Kandahar!. Iar în toamna anului 2002, România primea invitația de aderare la Praga și în 2004 am fost admiși oficial la Washington. A fost un moment în care militarii au înțeles atunci că de modul în care ne îndeplinim misiunea depinde și decizia finală privind procesul nostru de aderare la NATO.', a spus Nicolae Ciucă.

Este armata română este pregătită astăzi să-și îndeplinească misiunile tot mai complexe pe care le are în flancul estic al NATO?

'Armata Română era (n.r.ed în primul deceniu de după Revoluție) prima instituție a statului care se reformase. Era, în acel proces de trecere, de la o armată de 342.000 de militari la cea despre care vorbim astăzi, respectiv 80.000, cu toate implicațiile și consecințele care au fost, atât pentru personal, cât și pentru instituție. Și, am reușit, ca urmare a acestui proces de transformare și modernizare, să ne adaptăm foarte repede la tot ceea ce însemnau cerințele operaționale pentru fiecare dintre acele misiuni și, ulterior, desigur, să îndeplinim standardele asumate pentru aderarea la NATO.', a spus Nicolae Ciucă.

'Astăzi, România este o țară sigură. Armata Română este o armată diferită de cea pe care o avem în urmă. În 2010-2015, Armata Română suferea ca urmare a nefinanțării. Știu că s-ar putea să nu plac la cei care ne aud, dar decizia președintelui României de a asuma finanțarea cu 2% din PIB a fost cea care a salvat-o și a demarat întreg procesul de modernizare și realizare a capabilităților militare. Acum, putem să vorbim despre una din puținele țări din Europa.... doar România și Polonia beneficiază de sisteme cu înaltă tehnologie, precum Patriot, Himars.', a zis Ciucă.

'Vedem cât de necesare și eficiente sunt în conflictul din Ucraina Sistemele de Apărare de coastă, avioanele F-16, mașinile de luptă ale Infanteriei. Deci, sunt elemente care au dus la o schimbare a Armatei Române. Și lucrul acesta a atras disponibilitatea partenerilor noștri din Alianță să își disloce forțe pe teritoriul României deoarece exista deja această interoperabilitate și nefiind nevoie de măsuri complementare sau cheltuieli suplimentare de apărare a fiecărui centimetru a țărilor membre NATO.', a mai spus Nicolae Ciucă, la DC News.

