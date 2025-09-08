Elena Udrea: Sunt susținătoarea lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica

Elena Udrea unde dat primul interviu după eliberarea din penitenciar. Udrea a venit în platoul Realitatea tv în emisiunea Ancăi Alexandrescu, Culisele Statului Paralel, vorbind despre cei patru ani de detenție, modul în care a ieșit din viața politică, dar și despre alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, sau planurile de viitor.

Udrea explică de ce a decis să plece din România în aprilie 2022, după ce ar fi primit două telefoane în noaptea dinaintea condamnării. „Mi-au spus că se va redeschide dosarul și că se fac presiuni uriașe să nu se respecte decizia CCR. Apoi am primit alt telefon în care mi s-a spus: «pleacă, pentru că face presiuni Kovesi»”, a spus Udrea.

Fostul ministru și-a relatat experiența din cei patru ani de închisoare. ”Am stat în condiții grele, la fel ca și celelalte femei, nu mi s-au respectat drepturile. Nu am primit permisie 3 ani și 4 luni ca să văd fetița, spune Elena Udrea. Femeile din penitenciar duc o viață grea, iar când ies nu au nicio șansă. Eu, de exemplu, am învățat să fac compleuri, dar nu-ți poți câștiga traiul în acest mod. De aceea, e o rată mare de recidivă, care nu se vede fiindcă odată ce părăsesc penitenciarul, românii pleacă și din țară, infracțiunile sunt afară”. Udrea s-a înscris în asociația ADOR, unde este membru de onoare, ocupându-se în continuare de mamele din închisori.

Fostul ministru al Turismului susține că a plătit prejudiciul din „Gala Bute”, dar că statul i-ar fi pus sechestru pe bunuri de șapte ori mai valoroase decât suma din dosar: „Pentru două milioane, mi s-au sechestrat bunuri de 15 milioane”, explică Udrea.

”Sunt susținătoarea lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica”

Udrea a spus cum înțelege astăzi mecanismele prin care a fost eliminată din viața politică. „Alternativa cu mine președinte și Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție, sistemul sorosist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți, spune Elena Udrea. Nu m-ar fi vrut nici Soros, care l-a sunat pe Băsescu s-o susțină pe Monica Macovei”, a acuzat ea.

Elena Udrea mai spune că ar colabora cu un grup apropiat de Casa Albă în ancheta anulării alegerilor din România. ”Eu colaborez cu un grup de lucru apropiat de Casa Albă, și cred că are legături cu investigația lui Tulsi Gabbard. Nu vreau să spun mai multe. În Costa Rica, în 2019, am fost contactată, de alte servicii. Serviciile din mai multe țări m-au contactat ca să discut diferite aspecte. La unele nu am înțeles de ce a trebuit să discut eu. Însă, cu serviciile americane am purtat discuții”, a spus Udrea, care a mai anunțat că se va implica în proiecte civice, dar nu și în politică.

„Sunt suveranistă, susținătoare a lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica. O să mă ocup de proiecte civice. Cred că după anularea alegerilor au intervenit Serviciile pe anumite interese. Eu știu oameni din Servicii care sunt patrioți și care se strâng împotriva unor șefi trădători de țară. Au intervenit Serviciile să se organizeze alte alegeri, ca să nu câștige Georgescu. Ciolacu nu avea șanse, Antonescu la fel”, a spus Elena Udrea.

