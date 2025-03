Elena Lasconi, lui Allen Coliban: ”Nu-mi plac fricoșii”. Replică șoc la criticile din Brașov: Numai dacă vrea cineva să mă calce cu mașina...

Președintei USR i-au fost aduse critici din interiorul formațiunii politice, chiar înainte cu câteva ore de a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale. Fostul primar al Brașovului, Allen Coliban, a avut un mesaj tranșant la adresa acesteia.

Reacția Elenei Lasconi nu a întârziat să apară, aceasta spunând că nu se va retrage din cursă.

„Nu îmi plac fricoșii... El spunea ceva de un miracol. Și i-aș spune colegului meu fricos că miracolele se-ntâmplă doar dacă lucrezi împreună. Și în echipă. Și, în loc să stăm și să ne plângem de milă, ar trebui să ne suflecăm mânecile și să muncim împreună. Eu asta am făcut toată viața mea.

Am avut curajul să mă ridic de fiecare dată când am fost îngenuncheată de greutățile din viața mea. Este foarte adevărat că eu și Nicușor (Dan) împărtășim aceleași valori, dar ne diferențiază foarte mult experiența de viață.

Eu știu ce înseamnă greutățile vieții. Știu ce înseamnă să fii miner, că am coborât în mină. Știu ce înseamnă războiul, că am fost în război, în Afganistan. Știu ce înseamnă să fii victimă, pentru că am vorbit cu victimele. Știu toate lucrurile acestea și cred că pot să reprezint oamenii obișnuiți și oamenii simpli. Pentru că sunt unul dintre ei.

(...) Eu nu stau să comentez părerile unui coleg de-al meu. Eu nu fac altceva decât să vorbesc cu oamenii și să fac campanie, așa cum am făcut și anul trecut. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut. Uite că s-a întâmplat (n.r. calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale)! E paradoxal ca Uniunea Salvați România să caute un salvator în exterior.

Nu mă supără (reacțiile). Eu chiar cred în democrație. De când sunt președinte, se întâmplă lucrurile astea. Vorbesc cu oamenii. Aseară am avut un apel, de exemplu, cu unii colegi de-ai mei, inclusiv din Diaspora. Cu vreo 260 de colegi. Și mare parte dintre ei spuneau să nu cedez – în niciun caz! Să merg înainte, să luptăm”, a spus Elena Lasconi, la Digi24.

Lasconi consideră că sondajele de opinie sunt irelevante. Respingerea candidaturii lui Georgescu, previzibilă

„Sunt irelevante (sondajele), pentru că s-au schimbat foarte multe. Poate peste două săptămâni (vor fi relevante), pentru că deja a ieșit Georgescu din competiție și lucrurile se schimbă. Voturile nu sunt o marfă! Nu vă uitați la ele ca la o marfă, pentru că, dacă s-a retras Georgescu, nu înseamnă că toate voturile care s-au dus la el se vor duce automat la (George) Simion sau la nu știu cine.

Eu nu știu în ce zonă vor veni (voturile). Natural, trebuie să faci campanie în stradă, să privești oamenii ochi în ochi. Și natural, voturile se vor duce înspre un candidat sau altul. Eu asta voi face. Voi vorbi cu oamenii în continuare. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut.

Este regretabil că există și astfel de păreri. Mai ales într-o campanie electorală, când, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o anumită disciplină. Așa cum se întâmplă și în celelalte partide. Și când spun disciplină, asta nu înseamnă armată, ci respect față de vot!

Era de așteptat că se va întâmpla lucrul acesta (n.r. respingerea candidaturii lui Călin Georgescu). Toată agitația lui Călin Georgescu și toată iubirea lui George Simion față de el arăta chestiunea asta. Singurul candidat, care știe sigur că nu va candida, este Călin Georgescu. Previzibilă decizie. Noi nu suntem proști. Românii nu sunt proști. E evident că asta va urma să se întâmple.

(...) Eu nu cred că voturile sunt o marfă care se duce automat de la un candidat la altul. Cred că e important să nu mai vorbim despre baletul ăsta politic. E important să vorbim cu oamenii și să le spunem ce-am făcut noi în viață – cei care-și doresc să fie președinți. Ce au făcut, ce fapte-i recomandă și ce caracter au”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi nu ia în considerare nicio clipă retragerea în favoarea lui Nicușor Dan

„Din rezultatele ultimului sondaj, s-ar duce foarte puține voturi, dacă eu m-aș retrage, către Nicușor Dan. Nici 20% dintre ele nu s-ar duce înspre el. Pentru că eu am fost votată de oameni care nu l-ar vota niciodată pe Nicușor!”, a spus Elena Lasconi.

Citește și: Nicușor Dan s-a pronunțat: „Nu am o mare iubire față de domnul Ciolacu”. Ce spune despre colaborarea cu Ilie Bolojan

Nimic nu o poate determina pe Lasconi să-și schimbe decizia de a se înscrie în cursa prezidențială: „Numai dacă vrea cineva să mă calce cu mașina până atunci (n.r. ora depunerii candidaturii la BEC) În niciun caz. Nu are ce să se întâmple în partid, pentru că decizia de a susține un candidat se ia în Congres”, a conchis candidata USR.

Elena Lasconi își va depune candidatura la BEC astăzi, 13 martie, orele 15.00. Termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor este 15 martie.

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 4 mai, în timp ce al doilea este programat pe 18 mai.

Citește și: Cine ar fi cel mai bun președinte, în opinia lui Mugur Ciuvică

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News