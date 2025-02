Elena Cristian demontează optimismul economic al Guvernului Ciolacu: "Creșterea de 2,5% nu va fi"

Premierul Marcel Ciolacu și mai mulți membri ai Guvernului au avut astăzi consultări la Palatul Victoria pe tema asigurării stabilității economice în actualul context internațional.

„Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an, bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și Taxa pe Valoarea Adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%. 2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României, agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

În contextul recomandărilor Fondului Monetar Internațional (FMI) privind implementarea unor măsuri precum impozitarea progresivă a veniturilor și extinderea aplicării cotei standard de TVA de 19% la mai multe produse, premierul Marcel Ciolacu și-a reafirmat poziția. Acesta a subliniat din nou că TVA-ul nu va fi majorat în România.

Reprezentanții Guvernului și cei ai Consiliului Investitorilor Străini au discutat, de asemenea, despre implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, măsuri de susținere a investițiilor în sectorul privat pentru creșterea competitivității, extinderea digitalizării sistemului fiscal, precum și despre modul de consultare în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI: Ciolacu vede o creștere economică de 2,5% în 2025. Spune că menține cota unică de impozitare de 16% și TVA

Elena Cristian, analist DC Business, a avut o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii „Cheia Zilei”, moderată de Niels Schnecker, unde a analizat perspectivele economice prezentate de Guvernul Ciolacu 2.0.

„Creșterea economică de 2,5% nu va fi”

„Hai să punctez digitalizarea înainte de toate. Vorbim de 10 sau 15 ani de digitalizare. Bani au fost. S-a încercat și nu se dorește, cumva, nici la nivelul instituțiilor. Digitalizarea nu este o soluție imediată, deși ea este o soluție pe termen lung. Nu va putea rezolva problemele din acest an. Apoi, referitor la creșterea TVA, mulți au spus că au nevoie de 6 luni ca să facă schimbarea. Aș putea să dau 20 de exemple de taxe și măsuri economico-financiare care au fost luate de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta. Nu prea le pasă de termenul de 6 luni. Majoritatea deciziilor au fost luate pe termen scurt, inclusiv Ordonanța Trenuleț și altele. Clar nu s-a respectat termenul de 6 luni. Din punctul meu de vedere, TVA-ul va crește. Nu știu dacă din vară, la rectificare, dar cel puțin la 1 septembrie cred că se ia serios în calcul acest lucru.

Creșterea economică de 2,5% nu va fi. Nu are de unde să vină această creștere economică. Uită-te la Europa. Uită-te la toate previziunile. Creșterea aceasta economică se bazează în mare parte pe fonduri europene, pe banii din PNRR, pe toate acele ținte pe care ei nu au reușit să le îndeplinească. Este clar. Ultimul avertisment vine pe tema pensiilor speciale. Nu a fost îndeplinit acest obiectiv. Totodată, vorbim și de deficitul bugetar. Nu are cum să fie 7%. Două miliarde de euro reprezintă datoria doar către companiile din energie, până în acest moment, din cauza plafonării. Deci, e o țintă foarte greu de îndeplinit. Oricine poate promite lucruri. Au promis că vor respecta legea pensiilor. Hai să ne înțelegem, pentru că după o lună au spus ‘nu putem să o respectăm că nu avem bani’.

Este foarte greu să faci o previziune pe 10 luni în acest moment, având în vedere contextul internațional, ceea ce se întâmplă și efectul în lanț asupra taxelor vamale”, a explicat Elena Cristian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News