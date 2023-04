Drob de miel pentru masa de Paște. Mihaela Bilic: 1-2 felii de drob cu salată, o masă delicioasă recomandată chiar și în cura de slăbire

Drobul este un aperitiv hrănitor, susține Mihaela Bilic. Nutriționistul a explicat pe larg ce vitamine și nutrienți conține acest preparat nelispsit de pe masa de Paște, dar și care sunt categoriile care ar trebui să aibă grijă atunci când mănâncă drob.

"Drobul de miel, un preparat tradițional pentru masa de Paște, un fel de cozonac din carne, făcut din organe de miel și multe verdețuri. Ficatul și ficățeii, creierul, pipota, inima și rinichii, splina, sunt organe cu o valoare nutritivă crescută. Le considerăm o carne de categoria a doua, iar în unele țări ele nici măcar nu se consumă, însă mă bucur că la noi sunt prețuite. Drobul de miel stă mărturie.

Beneficiile consumului de organe

Ce avantaje au organele? Sunt accesibile ca preț, au un conținut crescut de proteine și puține grăsimi, sub 5%, sunt bogate în vitamine A și D, tot grupul de vitamina B, zinc și seleniu. Dezavantajele? Avem mult colesterol în ficat și creier, mult acid uric în rinichi, plus eventuale urme de toxine și antibiotice. Cu 100 de grame de ficat acoperim 50% din necesarul zilnic de fier și până la 300% din vitamina B, are un aport de vitamina A de 15-30 de ori mai mare decât zona zilnică recomandată, totul cu numai 135 de calorii și 4 grame de grăsime.

Nu e recomandat să consumăm ficat în exces, din cauza aportului mare de colesterol, 300 de miligrame la suta de grame. Există și riscul de acumulare de vitamina A, care poate duce la hepatite cronice. Și la femeile gravide consumul trebuie limitat la maximum o dată pe săptămână. Prea mută vitamina A crește riscul de malformații la făt.

Mihaela Bilic: Creierul este campion la aportul de colesterol

Creierul este campion la aportul de colesterol: 2.000 de miligrame la suta de grame și are purine din belșug, care cresc riscul de gută. Rinichii au sub 4% grăsime, dar conțin mult colesterol și acid uric. Inima este organul cu cea mai puțină grăsime.

Drobul este un preparat dietetic, ce are la bază organe fierte, ouă și multă verdeață, totul gătit la cuptor. Acest chec hrănitor și sățios poate fi făcut din carne de miel sau și din carne sau organe pui, vită sau porc. Una sau două felii de drob, alături de o porție generoasă de salată verde sau alte legume este o masă delicioasă, recomandată chiar și în cura de slăbire. Suntem sătui și nici risc de îngrășare nu avem. Singurul regret este că nu putem mânca drob tot timpul anului", a explicat Mihaela Bilic în cadrul emisiunii "Doctor de bine" de la Pro Tv.

