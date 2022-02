Dr. Mihail Pautov, despre uleiurile esențiale care "vindecă" toate bolile: M-au indus și pe mine în error!

Medicul Mihail Pautov susține că acele uleiuri esențiale despre care unii spun că vindecă o sumedenie de boli sunt de fapt o înșelătorie și că acestea nu au cum să trateze boli grave precum cancerul sau diabetul. Potrivit acestuia, nu există nicio instituție recunoscută sau organizație care să certifice uleiurile că fiind medicinale sau terapeutice.

"“Uleiuri Certificate Pure de Grad Terapeutic” este un slogan care apare pe uleiurile celui mai mare producător din lume. Să fiu sincer, când l-am văzut prima dată, m-a indus și pe mine în error! Deci se pare, mi-am zis eu, că există instituții acreditate care certifica uleiurile că fiind terapeutice și pure. Mi-a luat o palmă și un google search că să înțeleg toată scamatoria din spate. Acesta nu este decât un slogat, inventat de ei și patentat, înregistrat la “U.S. Patent Office” care în disclaimer susține așa: “No claim is made to the exclusive right to use ‘certified pure therapeutic grade’ apart from the mark aș shown”. Adică ei nu susțin nimic, doar își rezervă dreptul de a folosi acest slogan. Cu alte cuvinte, nu există nicio autoritate, instituție recunoscută sau organizație in lumea asta care să certifice uleiurile că fiind medicinale, terapeutice sau aromaterapeutice.", scrie medicul Mihail Pautov pe blogul său.

Companii piramidale

"Cele mai mari două companii producătoare de uleiuri esențiale sunt companii MLM – Mulți-Leveling-Marketing, adică companii piramidale. Pe scurt, șeful companiei vinde cantități mari la 10 prieteni, ei anturează alți câte 10 prieteni să cumpere de la ei, ceilalți strâng fiecare câte 10 și tot așa. (...) Misiunea lor de baza este să te convingă să le cumperi uleiurile, extrem de scumpe de altfel. Iar firma mama ii ajută să o facă cu toate aceste “încurajează vindecarea” / “susține sistemul imunitar” / “ajută regenerarea”. Toate par să bată în aceeași direcție ambiguă.", explică medicul.

De ce pentru unii totuși par să aibă efect

"Sunt studii care le certifica valorile, care sunt, într-un fel, terapeutice. Și alte studii mari care pun sub semnul întrebării aceste efecte “terapeutice”. Difuzarea că aerosoli cu o picătură de ulei de mentă sau whatever la locul de muncă calmează angajații, ii face mai productivi. Copii cu epilepsie au mai puține crize (doar unii), cei autiști se calmează, anxioșii se liniștesc, etc. Explicația este destul de simplă. Indiferent de organul de simt pe care îl folosești, urechi pentru muzică terapeutică, ochi pentru observarea de peisaje, nas pentru mirosuri frumoase, creierul se concentrează la acest stimul persistent și plăcut, se relaxează, uită de probleme, uită de haos, se concentrează la un scop și o activitate plăcută, înlătura stresul și grijile, prin asta oprește secreția de hormoni de stres și promovează secreția de hormoni ai plăcerii. Acest calm poate fi benefic, la fel că o plimbare pe munte, sau un înot în mare. Pot fi de acord cu asta. Dar, cum am spus, efectul este unul olfactiv și nu farmacologic. Adică nu substanță inhalată te ajută, ci stimulul, mirosul, senzația în sine.", mai spune Mihail Pautov.

