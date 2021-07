Demolare chioșcuri metrou. Piedone, despre stenogramele DNA: Am făcut un spirit de glumă. Să fim serioși!

”Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro.

Acesta mai spus că pe 11 iunie a emis o autorizație de demolare pentru chioșcurile de la stațiile de metrou din Sectorul 5 care, după cum a spus primarul de la Sectorul 5, vor fi demolate în zilele următoare, pe cheltuiala Metrorex, de către o firmă specializată a Primăriei.

Potrivit G4Media.ro, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenționat demolarea chioșcurilor ilegale din stațiile de metrou care sunt pe raza administrată de primărie. Potrivit sursei citate, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea și lui spații comerciale, la Izvor, în schimbul nedemolării. Primarii de la Sectoarele 1, 2 și 4 au demolat imediat chioșcurile, după notificările primite de la Metrorex.

Piedone ar fi întârziat demolarea spațiilor comerciale ilegale din subteran

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că primarul sectorului 5 București, Popescu Cristian împiedică din diferite motive sau întârzie emiterea dispozițiilor de demolare a spațiilor comerciale ce funcționează ilegal la Metrou.

În contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spațiilor comerciale de la metrou care funcționează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian Piedone i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea jumătate din spațiile comerciale de la Izvor, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispozițiilor de demolare a spațiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (stațiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluției). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, plusând, spunându-i că o jumătate de stație întreagă îi dă.

Convorbirea telefonică purtată de la data de 27.05.2021, la ora 18:38:05, de Minea Elena Claudia (partenera liderului de sindicat Ion Rădoi – n.r.), notată MEC, utilizatoare a postului telefonic XXXXXX, care este apelată de către Cristian Popescu Piedone, notat Piedone, utilizator al postului telefonic XXXXXXX (…) Precizez că în această convorbire, numărul de telefon XXXXXX este utilizat de Ion Rădoi”, se arată în documentul citat.

