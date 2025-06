De ce România e tot mai prezentă în presa franceză. De asemenea, Macron, tot mai frecvent pronunțat în articole și analize românești

Întrebat cum se explică vizibilitatea sporită a președintelui Emmanuel Macron în spațiul mediatic românesc, de la momentul anulării alegerilor și până acum, Cristian Diaconescu a subliniat că nu a existat nicio interferență străină în procesele democratice din țară.

„Nu a existat o interferență care să influențeze cu mijloace interesate din partea partenerilor noștri în ceea ce privește toate procesele democratice din România, nu numai alegerile”, a declarat el.

În opinia sa, ceea ce pare a fi o tentativă de creare a unei fracturi între parteneriatele europene și cel cu Statele Unite nu va avea succes.

„Proiectarea Franței ca un stat hegemon în legătură cu procesele democratice din România va mai continua o perioadă, dar nu mult, dată fiind pe de o parte solida construcție legată de procesul electoral, iar pe de altă parte de semnalul de continuitate pe care îl transmite și președintele Nicușor Dan”, a adăugat Diaconescu.

Referitor la articolele publicate în Le Monde și Le Figaro, care descriu în detaliu implicarea unor rețele de boți și site-uri rusești în spațiul digital românesc, spre deosebire de letargia instituțională de la noi, oficialul a recunoscut că lipsa unui răspuns ferm al autorităților a fost o problemă.

„Da, este într-adevăr o problemă... Sunt convins că comunicarea publică ar fi trebuit să fie mult mai serioasă. Un singur lucru pot să vă spun: din câte am înțeles și eu, inclusiv la nivel instituțional, s-au învățat lecțiile”, a precizat el.

În privința originii detaliilor investigațiilor apărute în presa franceză, Cristian Diaconescu a declarat că nu cunoaște sursa exactă a acestora, dar admite că interesul unor state pentru ce se întâmplă în România este real.

„Sunt sigur că preocuparea legăturilor ce s-a întâmplat în România a fost una chiar foarte serioasă. Și atunci, fiecare dintre statele atente la dezvoltările din România a acționat în ideea de a se informa și de a clarifica. Dar faptul că în presă franceză au apărut aceste semnale, nu știu să vă dau un răspuns”, a încheiat el.

Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a afirmat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că a existat o campanie sistematică de dezinformare privind țara sa în perioada alegerilor prezidențiale din România.

„Practic, am asistat la o campanie sistematică de dezinformare, uneori cu interpretări rău intenționate, cu greșeli, cu minciuni, cu scopul de a lovi în Franța. Cine câștigă din această campanie? Rusia. De ce această campanie? Pur și simplu, pentru că Franța a supărat Moscova cu inițiativele diplomatice de luni de zile de susținere a Ucrainei în procesul de pace (...) și, în al doilea rând, pentru că președintele Franței și apoi Guvernul au denunțat în termeni clari atacul hibrid de la alegerile prezidențiale din România, în noiembrie anul trecut”, a susținut diplomatul.



El a adăugat că au fost câteva evenimente care au fost prezentate distorsionat în unele media precum vizita sa la Curtea Constituțională și deplasări ale în teritoriu.



Warnery a explicat că vizita sa la Curtea Constituțională avea ca scop pregătirea unui congres al 35 de Curți Constituționale francofone și nu o eventuală implicare în procesul electoral, iar deplasările sale în teritoriu fac parte din programul obișnuit al unui diplomat.



„Lucrăm foarte mult împreună. Să transformi aceste activități obișnuite într-o ingerință în alegeri este pur și simplu un lucru absurd”, a transmis ambasadorul Franței.



El a negat orice ingerință în alegerile prezidențiale de luna trecută.



„Pot să vă spun la modul categoric că nu am făcut campanie pentru niciun candidat. Nu am dat nicio instrucțiune niciunei instituții române. Nu am puterea și nici dorința de a face asta. Nu am dat nicio instrucțiune întreprinderilor franceze, iar acestea, la rândul lor, nu au dat nicio indicație salariaților privind votul lor”, a completat diplomatul.



Nicolas Warnery a negat narative care au circulat pe platforme de social-media în perioada alegerilor prezidențiale din România.



„Spun foarte clar - șeful serviciilor secrete franceze nu a fost în România, nu s-a implicat în procesul alegerilor și evident nu a existat nicio tentativă de lovitură de stat la (baza militară - n.r.) Cincu. Militarii noștri nu sunt aici pentru asta. Sunt aici pentru a apăra România”, a evidențiat el.



Întrebat de ce nu a reacționat la fake news înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor, el a spus că a ales să respecte „regula tăcerii” în perioada electorală.



Conform lui Warnery, „dacă fake news vor avea drept țintă Ambasada Franței în România, dezmințirea va fi făcută de către ambasadă”. „Dacă fake news vor avea ca țintă Franța, dezmințirea va fi făcută de către Paris și va fi preluată de noi”, a indicat el.



Ambasadorul a subliniat și responsabilitatea presei. „Cred că războiul dezinformării este în continuare asimetric, deci agresorul va fi în avantaj. În acest context, media pot verifica informațiile și se pot opune dezinformării”, a mai explicat el.

