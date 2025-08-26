De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice

După ședința Coaliției de la Guvern, în care s-a discutat pachetul 2 de măsuri fiscale, nu Nicușor Dan, cel aflat în centrul atenției, a ieșit cu precizări, ci... Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a transmis pe Facebook că informațiile privind un presupus scandal și plecarea intempestivă a lui Nicușor Dan sunt false, insistând că discuțiile au fost „civilizate și extrem de tehnice”. Ciprian Ciucu a explicat că președintele a venit, a discutat cu liderii partidelor, s-a pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat.

De ce a ieșit fix Ciprian Ciucu să ne anunțe ce s-a discutat?!

Însă apariția edilului de la Sectorul 6 în prim-plan ridică semne de întrebare în plan politic. Ciprian Ciucu își construiește atent poziționarea pentru cursa internă de desemnare a candidatului unic la Primăria Capitalei. El mizează, potrivit analiștilor, pe o asociere cu Nicușor Dan, actualul președinte, în ideea de a transmite electoratului că are sprijinul acestuia sau cel puțin că se află „pe aceeași mână” cu el.

Doar că Nicușor Dan îl susține deja pe liderul USR, Cătălin Drulă. Ciprian Ciucu pare să spere că același tip de suport, fie direct, fie implicit, ar putea să-l ajute și pe el în tentativa de a deveni candidat pentru Primăria București.

Astfel, mesajul de calmare a speculațiilor despre ședința Coaliției nu este doar o simplă dezmințire, ci poate fi citit și ca un semnal politic: Ciprian Ciucu își joacă atent cărțile și caută să capitalizeze prin asocierea cu Nicușor Dan, într-un moment în care bătălia pentru Primăria Capitalei se anunță mai strânsă ca niciodată.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la ședința Coaliției, unde s-a discutat pachetul 2 de măsuri fiscale. Nicușor Dan a discutat cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că intenționează să își asume răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri. Cel mai probabil, procedura va avea loc vineri. Ulterior, opoziția va avea la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. În cazul în care moțiunea nu trece, măsurile vor fi considerate adoptate automat de Parlament.

