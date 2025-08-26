Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis un mesaj direct din ședința Coaliției, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Nicușor Dan ar fi părăsit întâlnirea de la Guvern în urma unui scandal.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan a participat la discuții cu liderii partidelor, s-au stabilit punctele cheie și a părăsit ședința după ce s-a ajuns la un acord.

„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant: "UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE".

Nu, nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Presedinte a venit, a discutat cu sefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esentiale și a plecat. E ca la Radio Erevan: "e adevărat că tovaroșul X si cu tovaroșul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor." - a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la ședința Coaliției, unde s-a discutat pachetul 2 de măsuri fiscale. El a participat la ședința de la coaliției alături de liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților naționale. Întâlnirea a avut loc în contextul negocierilor prelungite pe marginea pachetului 2 de reforme fiscale. Nicușor Dan a discutat cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că intenționează să își asume răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri. Cel mai probabil, procedura va avea loc vineri. Ulterior, opoziția va avea la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. În cazul în care moțiunea nu trece, măsurile vor fi considerate adoptate automat de Parlament.

