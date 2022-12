Cum se vor face controalele ANAF din 2023. Lucian Heiuș: Orice contribuabil, dacă respectă aceste două etape, nu va mai fi controlat niciodată

"Într-adevăr, ANAF-ul a făcut încă un pas pe drumul de modernizare și de a îmbunătăți relația pe care o are cu contribuabilii. Practic, niciun contribuabil nu va mai intra în inspecție fiscală decât pe baza unei analize de risc, iar în prealabil va primi o notificare de conformare în care i se va spune problemele pe care le are. Are la dispoziție acest contribuabil, fie că e persoană juridică, fie că e persoană fizică, 30 de zile să vină să-și depună declarațiile rectificative sau să-și clarifice problemele pe care le are.

Orice contribuabil va parcurge 2 etape pregătitoare înainte de inspecția fiscală. Începând de la 1 ianuarie, orice contribuabil va parcurge întâi două etape pregătitoare înainte de a începe inspecția fiscală și, dacă respectă aceste două etape, nu va mai fi controlat niciodată.

Primește această notificare de conformare, dacă vine și-și rezolvă problemele și plătește, își depune declarațiile, nu mai mergem în control. Dacă nu face acest lucru, va primi un aviz de inspecție fiscală. De la data comunicării avizului de inspecție fiscală, până la începerea controlului efectiv, la fel, are posibilitatea să-și depună declarații rectificative, să-și rezolve situația fiscală și atunci controlul nu mai începe. Dacă nu face nici acest lucru, atunci va începe inspecția fiscală generală și va fi controlat la toate impozitele și taxele pe perioada de prescripție.

Acesta este unul din pașii majori pe care îi face ANAF în modernizarea ei tocmai pentru a îmbunătăți relația cu contribuabilul și a da posibilitatea tuturor contribuabililor - persoane fizice sau persoane juridice - care vor să aibă o relație corectă, care vor să își desfășoare activitatea onest, să nu mai fie controlați niciodată și să-și corecteze erorile care pot să apară în activitatea pe care o desfășoară", a spus Lucian Heiuș, preşedintele ANAF, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

