Cum e protejată de criză populația din alte țări europene? Tarife 0 la energie electrică în cazul consumatorilor din Norvegia până la finalul anului viitor

Compania de stat informase în februarie că nu va percepe tarife de consum din aprilie până la finalul lui 2022, după ce preţurile record la electricitate au majorat veniturile sale de pe urma distribuirii energiei în Norvegia şi în ţările vecine.



Această politică a fost extinsă până la finalul lui 2023, a anunţat compania. De asemenea, de la 1 septembrie şi până la finalul lui 2023, va fi redus la zero un alt tarif, prin care clienţii plăteau pentru pierderile din reţea.



Noile reduceri de tarife vor scădea costurile cu electricitate pentru consumatori cu 11 miliarde coroane norvegiene (1,12 miliarde de dolari).

Prețul energiei electrice a atins un nou record în Germania: Nu putem compara amploarea acestei acestei crize cu nimic din ultimele decenii

Prețul unui contract futures de energie electrică la Bursa Europeană de Energie din Leipzig a depășit pentru prima dată, marți, 500 de euro pe megawat-oră (MWh), în timp ce criza energetică continuă să cuprindă Europa.

În ultimul an, prețul energiei electrice a crescut cu aproximativ 500 la sută, în principal din cauza restricțiilor privind furnizarea de gaze rusești, potrivit publicației de știri cehe Ceskenoviny.

Prețurile la bursa de la Leipzig sunt cruciale pentru Europa. Prețul contractului cheie cu livrare anul viitor a crescut cu 11% marți după-amiază și a urcat până la 530,5 EUR per MWh. Analiştii nu se aşteaptă ca presiunea asupra creşterii preţurilor să se reducă în viitorul apropiat.

„Cu cât aceste prețuri continuă să crească mai mult, cu atât întreaga economie va simți mai mult”, a spus unul dintre analiștii de la Oxford Economics. „Nu putem compara amploarea acestei creșteri și a acestei crize cu nimic din ultimele decenii”, a adăugat el.

Prețurile gazelor din Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din martie, marți. Prețul contractului futures-cheie pe gaz pentru piața europeană din centrul virtual de tranzacționare al Facilității de transfer de titluri a arătat o creștere de aproximativ 5% la începutul serii și s-a situat la peste 230 EUR per MWh. În timpul zilei, a crescut peste 250 de euro pe MWh, în timp ce în urmă cu un an era sub 30 de euro pe MWh.

„Creșterea aparent de neoprit a prețurilor la gaze naturale în Europa a continuat”, au spus analiștii de la Deutsche Bank Research. „Cel mai recent val de căldură din Europa conduce la prețuri. Determină secarea râurilor și alimentează problemele de transport, adâncind problemele energetice existente”, au mai adăugat ei.

Situația din jurul livrărilor de gaze rusești către Europa s-a complicat atunci când Rusia a lansat un atac asupra Ucrainei în februarie, iar Uniunea Europeană a adoptat o serie de sancțiuni anti-ruse ca răzbunare. Din cauza rezervelor limitate de gaze, există o îngrijorare pe piață dacă Europa va reuși să genereze suficientă energie electrică iarna. Compania de stat rusă de gaze Gazprom a avertizat marți că prețul gazului în Europa ar putea crește cu încă 60% în această iarnă, scrie RMX.

Preţurile gazelor naturale continuă să crească în Europa

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa se îndreaptă anul acesta spre cea mai lungă serie de creşteri săptămânale, intensificând presiunile asupra gospodăriilor şi companiilor şi ameninţând să împingă economiile în recesiune, transmite Bloomberg.

Cotaţiile au crescut din nou vineri, după ce joi au închis la un nivel ridicat record. În ultimele săptămâni, piaţa s-a înăsprit şi mai mult, deoarece vremea extrem de călduroasă şi uscată a întrerupt transportul combustibilului pe fluvii şi a limitat producţia de energie hidro şi nucleară. Ca rezultat, cererea pentru gaze este în creştere, într-un moment în care livrările din Rusia sunt în scădere.



În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh), iar vineri înregistrau un avans de 0,8%, la 242,99 euro/MWh.. Este a cincea săptămână consecutivă de creştere a preţului gazelor, cea mai îndelungată perioadă de la mijlocul lunii decembrie.



"Vremea anormal de caldă şi secetoasă va multiplica probabil pe termen scurt criza energiei din Europa, reducerea surselor de aprovizionare majorând cererea pentru gaze şi sporind presiunea asupra preţurilor", susţin analiştii Bloomberg Intelligence.



În ultimul an, preţul ridicat a forţat deja închiderea a aproximativ jumătate din topitoriile de zinc şi aluminiu din Europa, dar şi mai multe se pregătesc de închidere.



Confederaţia Industriei Germane (BDI) a avertizat marţi că nivelul scăzut al râurilor şi seceta ameninţă securitatea lanţurilor de aprovizionare.



"Seceta persistentă şi nivelul scăzut al râurilor ameninţă securitatea aprovizionării industriei. Companiile se pregătesc pentru ce este mai rău. Situaţia economică, deja tensionată, devine şi mai gravă", se arată într-un comunicat al patronatului german.



Seceta prelungită şi severă din Spania şi Portugalia a dus la un nivel record scăzut al producţiei de energie hidro, sporind solicitările pentru centralele pe gaze, arată datele Bloomberg Intelligence, notează Agerpres.

