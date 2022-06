Cum arată singurul hotel de zero stele din lume și cât costă camera

Un concept inedit vine din Elveția. Doi frați au creat primul hotel de zero stele din lume.

Nu te-ai gândit probabil niciodată că în lume ar putea exista un hotel de... zero stele. Sau dacă te-ai gândit la asta, sigur te-ai întrebat ce condiţii oferă, nu? Ei bine, află că o cameră de hotel pe care doi frați au amenajat-o pe marginea unui drum dintr-un sat din sudul Elveției are un pat dublu, noptiere și veioze. Şi e cotată ca făcând parte dintr-un hotel de zero stele.

Deși nu are elemente care să asigure intimitatea turiștilor, cum ar fi uși și pereți, camera este o invitație la un somn imperfect pentru a reflecta asupra unor teme arzătoare din societate. Camera de hotel a artiştilor conceptualişti elveţieni constă, în esenţă, dintr-un pat dublu pe o platformă, cu două noptiere şi veioze. Nu există pereţi, tavan sau uşi care să ofere intimitate sau adăpost. Intenţia a fost de a-i determina pe oaspeţi să se gândească la problemele cu care se confruntă lumea şi de a-i inspira să acţioneze în mod diferit, după cum au explicat fraţii gemeni.

Cât costă o astfel de "cameră"

Proiectul, care a fost dezvoltat împreună cu hotelierul Daniel Charbonnier, oferă, de asemenea, trei apartamente de zero stele într-o locaţie idilică, o podgorie situată pe un deal pitoresc. Aceste camere de hotel (impropriu spus "camere"), ce vin la pachet cu serviciul unui majordom care oferă băuturi şi micul dejun, vor fi disponibile de la 1 iulie până la 18 septembrie. Preţul unei nopţi de somn în aer liber: 325 de franci elveţieni, echivalentul a 337 de dolari americani. Proiectul este numit Zero Real Estate și este realizat de Null Stern Hotels (zero stele în limba germană).

Îndemn la meditaţie

„Nu somnul este important”, a explicat Frank Riklin, unul din gemeni. ”Ceea ce este important este să reflectăm asupra situaţiei actuale din lume. A sta aici este o declaraţie despre necesitatea unor schimbări urgente în societate”, a adăugat artistul. Oaspeţii sunt invitaţi ca în timp ce încearcă să doarmă să se gândească la subiecte precum schimbările climatice, războiul şi nesfârşita căutare a perfecţiunii şi la daunele pe care acestea le provoacă planetei. „Pe scurt, acum nu este momentul să dormim, trebuie să reacţionăm”, a declarat Patrik. ”Dacă vom continua în aceeaşi direcţie ca astăzi, ar putea exista mai multe locuri anti-idilice decât idilice”, a precizat el.

Poţi rezerva camere pentru mai multe destinații faimoase din Elveția, ca St.Gallen-Lake Constance, Thurgau, Schaffhauserland, Heidiland, Appenzellerland AR, Toggenburg, dar și în Principatul Liechtenstein. Hotelurile sunt conduse se către rezidenți din zonele respective. Dacă priveliștea este cu adevărat încântătoare, află că sunt și dezavantaje. Nu vei avea un grup sanitar sau dușuri la dispoziție!

