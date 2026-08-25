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DCNews Politica Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, audiată la DNA Iași

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, audiată la DNA Iași

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 25 Aug 2026
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cristina traila
Foto: Agerpres

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată la DNA Iași.

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, a fost audiată la DNA Iași. Fosta deputată ar fi fost audiată în această dimineață în dosarul fermierului Fănel Bogos. Potrivit unor surse, ea ar avea calitate de suspect în acest dosar. 

Potrivit imaginilor video difuzate de Antena 3 CNN, Cristina Trăilă a refuzat să ofere mai multe detalii despre motivul pentru care se află la DNA Iași. În plus, persoana care o însoțea a lovit camera jurnaliștilor prezenți acolo.

Știre în curs de actualizare...

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