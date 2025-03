Crin Antonescu şi-a depus candidatura la prezidenţiale, însoţit de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu şi Kelemen Hunor

Update: Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 09.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură a domnului George-Crin-Laurențiu Antonescu, desemnat de Alianța Electorală România Înainte pentru funcția de Președinte al României.

Odată cu propunerea de candidatură, a fost transmis spre analiză și semnul electoral pe care Alianța Electorală România Înainte dorește să îl utilizeze în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii și a semnului electoral.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor legale, transmite BEC.

Crin Antonescu, cel care candidează din partea alianţei electorale PSD-PNL-UDMR a sosit, duminică, la ora 13.00, la Biroul Electoral Central, acolo unde şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale. Crin Antonescu a venit la BEC împreună cu soţia sa. Crin Antonescu a venit însoţit de liderii partidelor care îl susţin, preşedinţii PSD, PNL şi UDMR, Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, respectiv Kelemen Hunor, precum şi liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Pentru a se evita incidentele, jandarmii au montat în zona sediului BEC garduri de protecţie, întrucât acolo se află şi susţinători ai lui Călin Georgescu.

"Am depus candidatura pentru Preşedinţia României. Îi mulţumesc întâi de toate lui Dumnezeu, pentru că m-a ajutat să fiu aici şi pentru că mă va ajuta în această încercare. Îi mulţumesc soţiei mele, Adina Vălean, care a servit şi serveşte România cu cinste, cu dedicaţie şi cu pricepere în Parlamentul European, în Comisia Europeană. Le mulţumesc tuturor colegilor care sunt azi alături de mine, lideri ai partidelor pe care românii i-au învestit cu votul lor să facă o majoritate parlamentară şi Guvernul României de azi.

Sunt alături de mine oameni de a căror prezenţă sunt onorat, edili străluciţi, oameni care au încrederea comunităţii lor, oameni care au făcut ca Oradea, Cluj, Craiova, Buzău, Târgovişte, Sectorul 4, Sectorul 6 să fie locuri civilizate, să fie locuri europene, să fie locuri în care aceşti ani au adus satisfacţii celor care au muncit pentru cetăţeni şi comunităţii în sine", a spus Crin Antonescu.

Anterior, Crin Antonescu a anunţat că a demisionat din PNL

"Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preţ, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învăţat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri şi dureroase înfrângeri. Am trăit şi am făcut istorie", a scris Antonescu pe Facebook.

