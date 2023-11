Crin Antonescu: Nu va putea să cadă Parisul și să rămână Bucureștiul. ”Avem de-a face cu ceva extrem de periculos și extrem de aproape”

Fostul lider liberal Crin Antonescu a afirmat, într-un interviu recent oferit lui Marius Tucă (Gândul), că ”avem de-a face cu un conflict al civilizațiilor sau el este eminent”. ”Avem de-a face cu ceva extrem de periculos și extrem de aproape” a insistat el, referindu-se la conflictele armate dintre Rusia și Ucraina, dar și Israel și Fâșia Gaza.

”Ca să nu mai vorbim despre consecințele asupra Occidentului - și folosesc Occidentul cu sens larg, incluzându-ne, fără nicio ironie, și pe noi. Suntem acolo nu doar pentru că suntem în NATO. La nivelul civilizațiilor care riscă să se ciocnească, noi am fost acolo și când eram sub comunism. Modul nostru de viață, cultura noastră, formele noastre de civilizație... Cred că și noi am fost și suntem aici. Ori această criză ne privește. Sper să rămână Bucureștiul un oraș sigur în raport cu Parisul, cu Londra, dar, din păcate, nu va putea să fie o nenorocire la Paris - și nu vorbesc despre un ”simplu” atentat... dar nu va putea să cadă Parisul și să rămână Bucureștiul. Parisul și Bucureștiul trăiesc împreună sau... sunt sub asalt astfel” spune Crin Antonescu.

Fostul lider liberal spune că avem niște oameni care ne spun, de la cel mai înalt nivel, ”ori noi, ori voi”, când, de fapt, lucrurile ar trebui să fie abordate sub concepția ”și noi, și voi”.

