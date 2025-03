Crin Antonescu îi răspunde lui Valeriu Stoica, după ce acesta i-a cerut să se retragă: Surprinzător pentru mine, un apel destul de patetic

În cursul zilei de miercuri, fostul președinte PNL, Valeriu Stoica, a declarat că singura soluție pentru „situația gravă” în care este România este retragerea lui Crin Antonescu din cursa pentru alegerile prezidențiale în favoarea lui Ilie Bolojan.

Reacția lui Crin Antonescu nu a întârziat să apară

Candidatul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR a caracterizat declarațiile lui Valeriu Stoica precum „disperate”, spunând că a fost o surpriză chiar și pentru el.

Totodată, Crin Antonescu a spus că nu a avut nicio discuție cu Valeriu Stoica despre acest subiect, iar argumentele aduse nu au temei.

„Unul dintre președinții din epoca de aur a partidului, epoca de început, oricum... Nu mi-a spus nimic despre asta. A adresat acest apel destul de patetic, aproape disperat. Noroc că mă uitam, așa cum fac când am timp. A fost surprinzător pentru mine. Mi s-a părut că disperarea domnului Stoica are alte... Sunt cuvintele domniei sale: Acum, două zile, neapărat! Dacă faci apel la patriotismul cuiva, totuși, este mult!

Nu știu (n.r. motivul declarației). Nu m-a căutat, nu mi-a spus nimic. Călin Georgescu stă cel mai bine în sondaje, știm asta. Asta nu e o noutate, nu înțeleg de ce a generat o disperare atât de proaspătă domnului Stoica. Domnul Georgescu a stat și stă încă - pe ce sondaje am văzut eu - foarte bine, încă foarte bine. De asta Călin Georgescu și ideile sale, pericolele pe care le prezintă au fost ținta predilectă a discursului meu politic, de când am intrat în această discuție despre candidatură.

(..) Pe de altă parte, nefiind o noutate, nu înțeleg de ce ar trebui să mă retrag eu pentru că domnul Georgescu are încă scoruri semnificative în sondaje. Asta este aprecierea domnului Valeriu Stoica... Nu știu dacă domnia sa a produs niște sondaje, nu știu dacă e cazul să credem în ele. Eu nu sunt un om care să intre într-o astfel de candidatură sub rezerva faptului c-ar mai intra cineva. Domnul Ponta sau altcineva”, a declarat Crin Antonescu.

Candidatura lui Crin Antonescu, susținută de alianța electorală

„Eu am intrat în această candidatură conștient că există un candidat cu un scor extrem de mare în sondaje și, ca atare, dacă nu mi-a fost teamă să intru într-o competiție cu domnul Georgescu, de ce mi-ar fi teamă dacă mai apar și alți candidați?!

Este o apreciere a domnului Valeriu Stoica, foarte bine. Dar nu văd legătura, ce argumente ar mai avea. Nu e vorba numai despre domnul Stoica, pentru că au mai apărut niște oameni... Și chiar mă întreb de ce. Se pare că, pentru unii, de o săptămână încoace, nu Georgescu mai e problema care pune în pericol România, ci candidatura mea!

Sunt oameni care circulă, în mass-media, chiar dacă domnul Stoica e singurul din PNL, și care repetă și întrețin aceste lucruri. Toți invocă sondaje, nimeni nu produce sondaje. Nu sunt mulțumiți de candidatura mea... Eu consider că sunt în parametri, în parcursul normal.

Consider că am spus ce trebuia să spun, în calitate de candidat. Colegii mei din partidele care mă susțin sunt alături de mine. PNL este alături de mine, ați văzut și comunicarea președintelui interimar al partidului, domnul Predoiu.

Eu rămân pe cât posibil un om elegant și îl respect în continuare pe intelectualul, pe profesorul și pe avocatul Valeriu Stoica, pe omul politic Valeriu Stoica. Am lucrat sub conducerea domniei sale în partid și am fost colegi. Mai mult decât atât, nu am ce să spun”, a mai spus Crin Antonescu la Digi 24.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News