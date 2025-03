Un fost președinte al PNL îi cere lui Crin Antonescu să se retragă din cursa pentru prezidențiale în favoarea lui Ilie Bolojan. „Mizez pe patriotismul lui”

Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, a declarat miercuri că singura soluție pentru ”situația gravă” în care este România e ”un gest de generozitate și patriotism din partea lui Crin Antonescu”. El a spus că Antonescu ”e în pierdere de viteză” și că soluția ar fi ca el să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale în favoarea lui Ilie Bolojan.

”Dacă Crin Antonescu își va depune candidatura, jocul va fi închis, pentru că Ilie Bolojan nu va candida împotriva lui Crin Antonescu”, a spus Valeriu Stoica.

„Eu îmi doresc să câștige Crin Antonescu, dar dacă va candida Victor Ponta șansele lui scad. O parte din electorat poate merge spre Nicușor Dan. Electoratul PSD se poate împărți între Victor Ponta, Crin Antonescu și candidați populiști”, a spus Valeriu Stoica la Digi 24.

„Fac doar o analiză actuală a situației în care se află România. Cred că în această situație, singura soluție rezonabilă este un gest de generozitate și patriotism din partea lui Crin Antonescu”, a mai spus Stoica.

”Mizez pe judecata și patriotismul lui Crin Antonescu”, a mai spus Valeriu Stoica. Potrivit lui, ”PNL ar strânge semnăturile pentru Bolojan în două zile” dacă acesta s-ar înscrie în cursă.

Crin Antonescu: Aș dori să le intre foarte bine în frumoasele capete tuturor ideea că eu nu mă retrag

Deși apar tot mai multe discuții despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan, Crin Antonescu a declarat că nu se retrage și că nici Ilie Bolojan nu are intenția de a candida la prezidențiale.

"Aș dori să le intre foarte bine în frumoasele capete tuturor ideea că eu nu mă retrag, eu nu mă retrag niciodată de undeva dintr-o bătălie. Eu m-am retras o singură dată din viața politică, în 2014, după ce îmi terminasem toate bătăliile, pierdute sau câștigate. Eu nu m-am retras niciodată în cursul unei bătălii, plec ultimul, am mai spus. Deci să înceteze cu aceste lucruri, nu se pune această problemă. Ilie Bolojan a fost destul de clar, dar se pare că nu suficient, ar trebui să iasă în fiecare zi la ora 6 precum cucul la Cotroceni și să spună: "Nu candidez, nu candidez". Cred că a spus-o destul de clar, poate o va mai spune, pentru domnul Moșteanu încă o dată, pentru doamna Lasconi, poate doamnei Lasconi îi spune într-un fel mai special încât să înțeleagă", a declarat Crin Antonescu la B1 TV.

Precizăm că PNL a reacționat la scenariul înlocuirii lui Crin Antonescu.

„Singurul candidat pentru care PNL a strâns și încă mai strânge semnături de susținere pentru alegerile prezidențiale este candidatul alianței „România, Înainte”. Confirmăm că duminică vom depune formal candidatura. Avem candidatul potrivit care poate să oprească atacul asupra democrației din România și a valorilor occidentale. Restul sunt povești!”, a transmis PNL pe Facebook.

Un alt lider PNL acuză PSD că strânge semnături pentru candidatura lui Victor Ponta la prezidențiale

În tot acest timp, un alt lider PNL acuză PSD că strânge semnături pentru candidatura lui Victor Ponta la prezidențiale.

„Există multe controverse, inclusiv legat de candidatura domnului Ponta, care, oarecum, este susţinută de PSD. N-avem cum să nu remarcăm că există structuri din PSD care strâng semnături sau au strâns semnături pentru domnul Ponta. Avem informaţii multe din ţară. (...) Domnul Ponta este membru PSD în momentul de faţă. Ce este asta cu autosuspendat? Sunt consilieri locali şi structuri care strâng semnături pentru domnul Ponta, în multe localităţi", a declarat miercuri deputatul PNL liberalul Adrian Cozma.

"Nu am cum să nu îl susțin pe președintele partidului, mai ales știind calitatea domnului Bolojan și faptul că are o credibilitate maximă. Noi în momentul de față avem candidat, domnul Crin Antonescu este candidat. Eu acum nu vreau să lansez tot felul de discuții, dar este clar că la această întrebare doar domnul Bolojan poate lămuri. Este greu să votezi împotriva colegilor care fac parte din Guvern, da, am spus-o și la început - trebuie să ținem cont de semnalul pe care îl vom primi după data de 18 mai de la români. Domnul Ciolacu trebuie să înțeleagă că cel mai important este credibilizarea instituției primului-ministru, al Guvernului. În momentul de față e o problemă de credibilitate, de aceea va trebui în primul rând dânsul să își facă o evaluare, situația economică în care s-a ajuns și de ce. A forțat măriri de pensii, salarii în toate domeniile și am ajuns în situația aceasta - 53 % gradul de îndatorare și sigur - cazul Nordis, nu l-am inventat eu" a mai declarat Valeriu Stoica.

