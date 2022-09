Creșterea economică și reziliența. Golban: Doar cancerul crește la nesfârșit / Vâlcu: Rațiunea merge pe echilibru, însă logica economică e alta

Radu Golban a explicat de ce utilizarea până la exces a resurselor și creșterea economică la nesfârșit nu vor duce la o dezvoltare sustenabilă a umanității.

„Este bine ca o societate să înțeleagă faptul că mai există și oameni pasionați de meserie, oameni devotați, oamenii cu frică de Dumnezeu, cu o conduită etică și o morală deosebită, care, prin ceea ce produc și generează, duc la valori care se vor arăta în timp. Nu neapărat să îmbrățișăm tot ce este nou, dar cel puțin să acceptăm o invitație de a ne preocupa de ceva. Aceste timpuri ne vor supune la multe exerciții de gândire și cu atât mai mari cu cât mai mult refuzăm cu obstinație de a accepta o nouă realiate.

Poate nu factura la energie este o problemă, ci lipsa noastră de a renunța la consum, de a ne redimensiona poate pentru o vreme. În urmă cu un an, am avut o emisiune cu un profesor de energie expert în reziliență. Acest profesor m-a întrebat: Domnule Golban, dar dumneavoastră credeți că în natură există creștere la nesfârșit? Știți unde există creștere la nesfârșit? Am stat să mă gândesc și nu mi-a picat fisa pe loc! Zice: Numai cancerul crește la nesfârșit! În natură există un echilibru, la începutul toamnei pomii pierd frunzele, intră într-un alt ciclu și revin la viață în primăvară. Totul este supus unui ciclu. Mi-a plăcut această comparație, pentru că și gândirea noastră, pentru a identifica această rezistență interioară, pe care psihologii o numesc reziliență, ne face să acceptăm că această creștere și goană după succes, după avere, după încălzire și consum la nesfârșit, în natură, în această formă, nu există“, a punctat Radu Golban.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Pandemie și inflație. Criza prin care trecem, asemănări izbitoare cu cea dinaintea prăbușirii Imperiului Roman

Vâlcu: Rațiunea merge pe echilibru, însă logica economică e alta

„În anii ’60, când au început să zboare cu programele Apollo și au văzut Pământul din spațiu, și-au dat seama că resursele sunt limitate, că nu poți să te tot dezvolți, să crești, fără să ajungi la un echilibru, dar ăsta este sistemul economic, bursa, totul cere creștere. De la an la an, trebuie să ai creștere. Când Germania mergea pe creștere zero, nu era bine privit. Practic, a atins o stare de echilibru, însă nu era bine, că trebuia să aibă creștere economică, să tragă după ea toată Europa. E clar că rațiunea merge pe echilibru, însă logica economică e alta“, a spus Val Vâlcu.

„Dacă ne uităm în istoria economiei, putem observa că această dogmă a creșterii a apărut odată cu industrializarea, dar nu a putut să creeze externalități, pagube vizibile imediat. Aceste noi provocări au ajuns cândva să fie ultima picătură în pahar la nivel de societate. Nu înseamnă că o nouă formă de societate va oferi mai puțin, poate ideea de echilibru va fi cea care va domina“, a completat Radu Golban.

CTEȘTE ȘI - EXCLUSIV „Demonizarea“ biotehnologiei și energiei nucleare. Vâlcu: Ce ar fi fost dacă, după primul accident de avion, nu mai mergea lumea cu avionul? / Golban: Refuz total al științei

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News