Corneliu Ștefan, la alegerile locale din organizațiile județene

Alături de colegii mei din #PSD #Dâmbovița, am început conferințele de alegeri în organizațiile din județ, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Prima dintre acestea a avut loc la #Șotânga, unde am analizat activitatea politică și rezultatele obținute în administrația locală, având mereu în vedere responsabilitatea de a rămâne aproape de oameni și de a răspunde așteptărilor acestora.

În urma votului colegilor, Stroe Constantin a fost ales președinte al Organizației #PSD #Șotânga.

Prin activitatea sa, a demonstrat implicare, seriozitate și capacitatea de a face lucruri bune pentru comunitate.

Îl felicit pentru încrederea primită și îl asigur de tot sprijinul nostru în activitatea pe care o va desfășura în continuare.

Aceste conferințe reprezintă o etapă importantă în pregătirea viitoarelor alegeri locale. Ne pregătim încă de acum pentru provocările și obiectivele următorilor ani, astfel încât, în 2028, să venim în fața dâmbovițenilor cu echipe puternice, oameni bine pregătiți și rezultate care să le merite încrederea.

Alegeri și la Vulcana Băi



În cadrul întâlnirii de la Vulcana Băi, am discutat despre activitatea organizației, proiectele comunității și obiectivele pe care ni le propunem pentru perioada următoare, inclusiv în perspectiva viitoarelor alegeri locale.

Marin Mihaela-Mădălina a primit încrederea membrilor organizației și a fost aleasă președinte al Organizației #PSD #Vulcana_Băi.

O felicităm pentru rezultatul obținut și îi dorim mult succes în continuare. Va avea tot sprijinul nostru în activitatea pe care o va desfășura.

Vulcana Pandele, pe lista liderului PSD

Am analizat activitatea organizației și am stabilit principalele direcții pentru perioada următoare, cu accent pe consolidarea echipei și implicarea în proiectele comunității locale.

George Rotaru a fost ales președinte al Organizației #PSD #Vulcana_Pandele.

Îi dorim mult succes și avem încredere că vom continua să muncim în echipă, rămânând concentrați pe obiectivele noastre, cu responsabilitate față de comunitățile din județul Dâmbovița.

În următoarele zile, vom continua conferințele de alegeri și în alte organizații din județ. Sunt convins că, împreună, vom consolida organizațiile #PSD #Dâmbovița și vom rămâne aproape de comunitățile locale, așa cum am fost întotdeauna.