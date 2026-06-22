Corneliu Ștefan, despre alegerile organizațiilor PSD Dâmbovița

La organizația PSD Buciumeni. Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am continuat conferințele de alegeri din organizațiile #PSD #Dâmbovița, de această dată la #Moroeni, #Pietroșița și #Buciumeni, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ.

Discuțiile purtate cu colegii din fiecare organizație au vizat atât activitatea politică desfășurată în ultimii ani, cât și provocările și obiectivele pe care ni le asumăm pentru perioada următoare. Este important să construim încă de acum organizații puternice, unite și pregătite pentru alegerile locale din 2028.

În urma votului exprimat, au fost aleși președinții organizațiilor locale:

-Moroeni – Moraru Mihai-Laurențiu

-Pietroșița – Dicu Ion

-Buciumeni – Pavel Ion

Îi felicit pentru încrederea primită și îi asigur de întregul nostru sprijin pentru consolidarea echipelor locale și pentru continuarea proiectelor de dezvoltare de care au nevoie comunitățile noastre.

Săptămâna viitoare vom continua conferințele de alegeri în organizațiile #PSD #Dâmbovița, în aceeași direcție, cu responsabilitate, implicare și în dialog permanent cu oamenii.