"Apreciez faptul că ne-am adunat o mare parte din stakeholderi aici. Cred că acesta este pasul, dialogul. Şi cred că aceste întâlniri sunt benefice. Mă bucur că am ieşit din uzanţa aceea de a sta pe margine şi de a critica şi suntem acum toţi pe teren şi jucăm împreună. Apreciem, mai ales noi, emitenţii, deschiderea ASF-ului şi BVB-ului pentru dialog.

Impact este una dintre primele companii listate pe bursă şi una dintre cele trei care am rămas timp de 25 de ani alături de bursă. Viaţa noastră este direct legată de bursă, plângem şi râdem cu bursa. Pentru noi este un element important. Ne trebuie capitalul de pe bursă, este complet complementar cu creditele bancare. Noi, ca să accesăm credite bancare, trebuie să aducem şi equity tot timpul, mai ales pe partea de project finance, şi atunci bursa este sursa.

Apreciez acest dialog şi am văzut o evoluţie foarte bună şi o relaţie între stakeholderi în ultimul an", a declarat Constantin Sebeşanu, CEO Impact Developer and Contractor, în cadrul conferinţei "Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei", organizată de DC MEDIA GROUP.

Listarea la bursă a Hidroelectrica. Bogdan Badea explică: Nu se vinde

Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a spus dacă se va vinde compania pe care o reprezintă.

Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a vorbit despre listarea la bursă a companiei Hidroelectrica și a dezmințit zvonurile conform aceasta se va vinde:

„Pentru că s-a vorbit foarte mult de listarea Hidroelectrica, constatăm și noi, în diverse dezbateri și discuții, că, din păcate, nu întotdeauna, listarea Hidroelectrica este privită și înțeleasă pe deplin. Primim întrebări de tipul: Veți fi vânduți? / Vom rămâne fără Hidroelectrica? Hidroelectrica nu se vinde și nu rămânem fără Hidroelectrica. Listarea, practic, și am spus-o de mai multe ori, va permite accesul tuturor românilor la Hidroelectrica. Este o companie care a crescut foarte mult în ultimii ani.

Am început să ne concentrăm foarte mult pe ce înseamnă dezvoltarea companiei, creșterea atât din punct de vedere al lichidităților și performanței financiare, cât și din punct de vedere al planului investițional. Sigur că, după ieșirea din insolvență, a început o etapă de construcție care și-a arătat roadele în ultimii ani. Practic, valoarea companiei, conform evaluării făcută de acționarul minoritar, Fondul Proprietatea, a crescut de la an la an și credem că este un moment în care Hidroelectrica se poate, în sfârșit, lista. Când eram în plin proces de pregătire, când selectasem o parte din consultanții necesari procesului de listare, a venit pandemia, a venit acea lege care a interzis pentru doi ani vânzarea participațiilor, a trebuit să pune totul în așteptare“, a spus Bogdan Badea.

Badea: Va fi anunțat consorțiul de bănci care se va ocupa de listare

„Anul acesta, în urma discuțiilor dintre acționari, s-a luat decizia ca Fondul Proprietatea, acționarul minoritar care deține o participație de circa 20% în Hidroelectrica, să demareze procesul de listare printr-o ofertă publică primară-secundară, prin vânzarea de acțiuni, prin majorare de capital, așa cum era inițial programată listarea Hidroelectrica. Acționarii au demarat în unanimitate acest proces pe Bursa de Valori de la București și din această perspectivă au început pregătirile de listare și suntem în plin proces de listare.

Din păcate, în această fază în care ne aflăm nu vă pot da foarte multe informații, dar vă pot spune că foarte curând vom anunța consorțiul de bănci care se va ocupa de listare. Odată cu selecția acestui consorțiu de bănci, vom intra în plină acțiune de pregătire a procesului de listare.“, a spus, la DC News, la dezbaterea „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

