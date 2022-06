Compensare parţială a preţului la pompă al carburanţilor. Chirieac: Îmi e teamă de un singur lucru

Măsura urmează să fie valabilă timp de trei luni, mai multe AICI!

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, miercuri după-amiază, într-o intervenție la România TV. „Îmi este teamă de un singur lucru. Să nu dispară produsul la pompă! Vedeți că, la compensarea facturilor de energie electrică, Guvernul nu a compensat companiile. Companiile sunt toate pe roșu și gata să închidă. Se va întâmpla! E mai greu la energie electrică. La combustibil, sunt trei mari companii, toate străine. Petrom e o iluzie în OMV. Dacă nu le dai banii, ei nu îți aduc produsul la pompă, pur și simplu. Noi nu avem Consiliul Concurenței etc. Unul dacă nu își primește banii, nu mai dau combustibil la pompă... Și te trezești că 1 litru de motorină, de aproape 10 lei, cât e acum la pompă, nu îl vei mai găsi!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu îmi e clar deloc ce înseamnă că o parte o vor compensa companiile! O parte Guvernul, o parte companiile... Unde se face, ce se întâmplă?! În România, din datele existente, se vând 10-12 milioane de tone de produse petroliere pe an, adică 10-12 miliarde de litri de carburant. Dacă vei compensa cu 2 lei la 1 litru, înseamnă 20 de miliarde de lei, adică 4 miliarde de euro. De unde are Guvernul acești bani? Nu îi are! Inclusiv cu aberația de majorare a impozitelor, în stânga și în dreapta, totul ca să nu taie din cheltuielile de funcționare ale administrației!”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„Atenție, nu vorbim despre salarii! Lasă oamenii cu salarii. Discutăm despre cheltuielile de funcționare, mașina de mare fiță, în valoare de 100.000 de euro, combustibilul anapoda, „conferințe în Tenerife absolut necesare” pentru buna funcționare a Ministerului Transporturilor și alte lucruri de genul acesta! Mai taie de acolo! Și Guvernul va mai avea niște bănuți. Criza economică a început, în opinia mea. Nu am simțit-o, dar ea este profundă, inclusiv recesiunea”, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

În cursul dimineţii de miercuri ar fi avut o întâlnire, la Palatul Victoria, cu miniştri şi secretari de stat de la Ministerul Energiei şi Ministerul Finantelor, alături de conducerea ANAF şi a Consiliului Concurenţei, precum şi Secretarul General al Guvernului.

Subiectul speculei prețului la carburanți a scindat coaliția de guvernare în ultimele săptămâni.

