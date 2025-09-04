„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu

Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din Beijing a fost tratată de oficialii Guvernului ca o adevărată catastrofă geopolitică.

Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing reprezintă o palmă dată României, democrației și pro-europenismului, a afirmat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

De asemenea, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a zis că România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi.

Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu au rămas blocați în lozincile din anii '90

Jurnalistul Val Vâlcu a zis că Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu au rămas blocați în lozincile din anii '90.

„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush” - se striga, în anii '90, către Ion Iliescu. De fapt, fix Ion Iliescu, câțiva ani mai târziu, s-a întâlnit cu Bush și tot el a semnat aderarea la NATO. Practic, a făcut șah-mat lozincile cu care astăzi, după mai bine de trei decenii, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu încă se joacă pe asfalt, la nivel de politică de stradă...

Pe scurt: Unii au fost la Beijing, pe persoană fizică, iar unii din Guvernul de la București au rămas blocați în corul de scandări de acum mai bine de 30 de ani.

