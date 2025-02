Cine a fost primul „suveranist” al României. Ar putea astăzi câștiga alegerile prezidențiale? Românismul, arma electorală, revine în forță

Nu. Cel dintâi a fost Victor Ponta. În 2014, când a candidat la prezidențiale, a speculat foarte mult românismul. Și atunci părea cartea câștigătoare pentru prezidențiale. Având un contracandidat etnic german, de o altă confesiune decât cea ortodoxă, Victor Ponta a mers în campanie cu sloganul „Mândru că sunt român”, însoțit de elemente vizuale din sfera folclorului. La evenimentul de lansare a candidatului din 2014, PSD a folosit drept imn „Noi suntem români!”.

La finalul discursului de lansare, Victor Ponta a zis, citându-l pe Tudor Gheorghe: Aicea-i neamul meu cel românesc / Aici aș vrea să mor și să trăiesc!”

Dar astăzi nu vorbim despre „primul suveranist” al țării, ci de al doilea - Liviu Dragnea care a fost invitat la DC News. Dincolo de lozinci, Liviu Dragnea venise cu un plan economic, un program de guvernare care s-a bazat pe conceptul de patriotism economic.

Liviu Dragnea a vorbit despre conceptul de suveranism și despre lipsa suveranității reale a României. El a zis că puterea statului este limitată de influențe externe. Într-un interviu acordat la DC News, Liviu Dragnea a explicat că suveranitatea este de două feluri – „de iure” și „de facto” și că România nu reușește să o exercite pe cea din urmă.

El a explicat că un suveranist autentic ar trebui să recâștige controlul asupra condițiilor economice și politice ale națiunii, eliberându-le de influențele „instituțiilor globaliste și supranaționale”.

În același interviu, Liviu Dragnea a susținut că una dintre principalele cauze ale condamnării sale a fost încercarea de a plafona prețurile la energie și refuzul de a ceda „pe nimic” resursele de gaze din Marea Neagră.

„Suveranism și suveranitate sunt două cuvinte care se folosesc astăzi foarte mult, dar mulți le folosesc fără să înțeleagă. Ar putea să citească puțin. Suveranitatea este capacitatea unei națiuni de a exercita controlul puterii în propria țară. Suveranitatea este de două feluri: de iure și de facto. De iure este ce am spus mai devreme, iar de facto este când și poți să exerciți puterea în interiorul statului. La noi nu se poate! O spun cu toată convingerea.

I-am auzit pe mulți spunând: „Suntem un stat suveran!” Nu mă refer la definiție. Nu mă refer la Constituție. Ci la faptul că e clar că nu se exercită. Suveranismul este conceptul de a deține controlul pentru un stat, pentru o putere politică asupra condițiilor de existență ale națiunii. Un suveranist autentic asta încearcă, asta promovează și asta are ca obiectiv principal și anume să recapete controlul asupra condițiilor de existență a națiunii de la instituții globaliste sau de la instituții supranaționale. Cam asta se înțelege prin suveranism și prin suveranist.

Să vă dau un exemplu: Au fost două motive principale pentru care am fost condamnat, printre altele: Am plafonat prețurile la energie electrică și gaze în decembrie 2018. Al doilea motiv a fost că nu am vrut să dau gazele din Marea Neagră pe nimic. Prețuri mai mici la energie electrică și gaze înseamnă prețuri mai mici la hrană, carburanți și, de fapt, la toate produsele. Asta înseamnă un lucru: românii cheltuiau mai puțin, puterea de cumpărare era mai mare și rămâneau mai mulți bani în buzunarele românilor”, a zis Liviu Dragnea la DC News.

Deci înainte de Călin Georgescu, alți politicieni au mizat pe cartea naționalismului.

