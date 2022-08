Chirieac, la România TV: Vă spun eu de ce nu vreți să mai vorbim de Grindeanu. Un om ca tine, curajos, e bine să stea deoparte de un astfel de personaj

Participanții întâlnirii anuale a „transilvaniștilor de la Băile Bálványos”, din perioada 12-15 august 2022, au spus că „Transilvania are dreptul la un statut aparte în cadrul statului român, statut care are ca scop prezervarea și dezvoltarea acestei moșteniri civilizaționale speciale”.

Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, în direct, la România TV.

Analistul politic a fost întrebat de Dragoș Bistriceanu, moderatorul emisiunii, dacă avem de ce să ne temem, adică dacă ne putem gândi la o posibilă ruptură în Transilvania.

„Nu există niciun motiv să ne temem. De ce? Deoarece comunitatea maghiară din România este la fel de înțeleaptă ca majoritatea românească”, a zis Bogdan Chirieac.

„Ei (n.r. - participanții întâlnirii anuale a „transilvaniștilor de la Băile Bálványos”) spun că „Transilvania are dreptul la un statut aparte în cadrul statului român, statut care are ca scop prezervarea și dezvoltarea acestei moșteniri civilizaționale speciale”. Sunt de acord cu totul, dar să aibă un astfel de statut și Nordul Moldovei. Aș dori, de asemenea, și ca Delta Dunării să aibă un astfel de statut pentru a păstra comorile de acolo. La fel și Oltenia, cu mănăstirile de acolo, aș vrea să le prezervăm și pe ele. Sunt o mulțime de alte lucruri frumoase în România care, din cauza autorităților, nu sunt pe cale de a fi salvate. În plus, câtă vreme îl ai pe Sorin Grindeanu la Transporturi, nici nu ai cum să ajungi acolo”, a mai zis analistul politic.

Daniel Savu a intervenit și a spus :„da, să nu-l uităm pe Sorin Grindeanu...”, moment în care Bogdan Chirieac a spus: „gata, e ok, l-ați apărat, PSD a consemnat că l-ați apărat. Nu poți să-l pui pe Grindeanu la Transporturi pentru că te faci de râs. Sunteți un apărător al lui Sorin Grindeanu, lucru care vă va urmări”.

Moderatorul TV Dragoș Bistriceanu a intervenit în discuția Daniel Savu - Bogdan Chirieac, pentru a aplana discuția, și a zis: „N-aș vrea să mai vorbim despre Sorin Grindeanu”, moment în care analistul politic a spus: „Dar știți de ce nu vreți să mai vorbim de Sorin Grindeanu? Vă spun eu: Pentru că nu avem ce să discutăm despre el”.

Apoi, după pauza publicitară, s-a reluat „subiectul” Sorin Grindeanu. Bogdan Chirieac i-a spus lui Daniel Savu, fost senator PSD, că îl apreciază, motiv pentru care îi recomandă să stea deoparte de personaje precum actualul ministru al Transporturilor.

„Toți te prezintă fost senator. Eu te prezint fost și viitor senator, dar atâta timp cât tu, ca om politic, aperi un personaj ca Sorin Grindeanu, înseamnă că este o problemă cu tine. Un om ca tine, curajos, care s-a luptat cu Traian Băsescu, e bine să stea deoparte de un astfel de personaj precum Sorin Grindeanu”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.