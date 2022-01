Certificat verde în România. Ministrul Alexandru Rafila, noi precizări

Întrebat ce poziţie are în ceea ce priveşte posibilitatea ca liderul PNL Florin Cîţu să propună săptămâna viitoare în coaliţie obligativitatea certificatului verde pentru angajaţii din sănătate şi cei din educaţie, ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a răspuns, la o conferinţă de presă: "În ceea ce priveşte certificatul verde, mă bucură eficienţa domnului Cîţu. Domnul preşedinte Cîţu este un om eficient, a demonstrat-o pe tot parcursul anului trecut şi probabil că aceeaşi eficienţă o va demonstra şi prin promovarea unui proiect de act normativ în ceea ce priveşte utilizarea certificatului verde pentru anumite categorii. Răspunsul meu este următorul: poziţia mea este favorabilă de susţinere a oricărui demers care are impact asupra sănătăţii publice, un impact favorabil asupra sănătăţii publice".



Rafila a spus că aşteaptă cu "mare interes" şi că nu se va opune propunerii preşedintelui PNL, în măsura în care va fi validată la nivel politic în coaliţia de guvernare, scrie Agerpres.



"Aşteptăm cu mare interes propunerea domnului preşedinte Cîţu şi în măsura în care ea va fi validată la nivel politic, pentru că dânsul reprezintă unul dintre cele trei partide ale coaliţiei, cu siguranţă eu nu am niciun motiv să mă opun unei astfel de propuneri", a afirmat ministrul.



Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a vizitat vineri Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală.



Rafila a discutat cu echipa de conducere şi şefii de secţie despre pregătirea unităţii sanitare în acest context epidemiologic şi a vizitat mai multe secţii.

Omicron, transmitere comunitară într-o săptămână

Alexandru Rafila a prezentat vineri o evoluție a cazurilor cu varianta Omicron înregistrate în România.

Confom acestuia, primele cazuri au început să apară la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, iar apoi au crescut rapid.

„Noi am secvențiat aproape 200 de tulpini. (...) 30% au fost cazuri din import și puțin peste 20% au fost cazuri fără legătură epidemiologică de călătorie și cu caz confirmat, restul au fost cu legătură epidemiologică. Asta ce ne demonstrează, că începe să fie transmitere comunitară. În România, deocamdată e o transmitere sporadică, dar e foarte posibil ca în zilele, săptămânile urrmătoare să asistăm la o transmitere comunitară susținută cu această nouă tulpină”, a declarat Alexandru Rafila.

Acesta a precizat că în România încă există îmbolnăviri cu tulpina Delta, scrie Mediafax.

