”Noi am crescut, când am construit toată industria energetică, în anii `50 - `60 s.a.m.d., Institutul Politehnic, s-a făcut făcut Institutul de Cercetare, de Proiectare, am avut specializare pe hidro, pe termo, pe nuclear, am dezvoltat industria nucleară.

Când s-a construit centrala de la Cernavodă, ambiția lui Ceaușescu de atunci a fost ca măcar 60% din echipamente să fie de proveniență românească și a zguduit întreaga industrie atunci, pentru că trebuia să aibă standarde de asigurare a calității. Noi ne-am tehnologizat atunci industria într-o manieră fără precedent, a fost un salt tehnologic pentru industrie foarte, foarte bun. Aveam niște fabrici producătoare de echipamente de tehnologie de vârf.

Nemaifăcând investiții de 30 și de ani în industria energetică, acei oameni n-au mai avut de lucru, firmele s-au mai închis și am rămas cu o mânuță de contractori” a spus expertul în energie Ovidiu Demetrescu, în interviul acordat DCNews.

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură funcționarea în siguranță a Unităților nucleare 1 și 2, cele două reactoare asigurând aproximativ 20% din necesarul de energie al României. Planul inițial, de la începutul anilor `80, prevedea construcția a cinci unități.

În cadrul aceleiași emisiuni, Ovidiu Demetrescu a afirmat că ”ceea ce avem noi astăzi în România sunt două programe fantastice, avem foarte mulți bani: avem PNRR, avem fondul de modernizare, capital pe care trebuie să-l punem la lucru în următorii 10 ani, dar suntem total nepregătiți să facem lucrul acesta acum”. Printre principalele piedici s-ar număra lipsa contractorilor. Necesarul pentru implementare ar fi de 25.000 de oameni. ”Nu avem de unde să-i luăm, să-i formăm și noi avem nevoie de ei începând de mâine. Avem nevoie de oameni care să scrie proiectele, care să facă proiectarea efectiv pe cerințele noi, după care să treacă la montaj” a continuat Demetrescu. ”Problema noastră va fi și mai mare: dacă noi formăm oameni, o să-i ia nemții” a mai spus expertul.

De asemenea, el a vorbit și despre un proiect vital în energie, trecut de Senat de anul trecut și care zace în Camera Deputaților încă de atunci, deși este foarte important, cu atât mai mult în contextul economic actual.

