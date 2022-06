Cele 4 băuturi care te îmbătrânesc rapid. Ferește-te de ele dacă vrei o piele catifelată

Anumite substanțe nutritive, cum ar fi grăsimile saturate sau mesele bogate în carbohidrați, au potențialul de a te face să pari mult mai în vârstă decât ești de fapt, iar aceste ingrediente mai puțin sănătoase își găsesc drumul în corpul tău în mai multe moduri decât prin mesele zilnice.

De asemenea, s-ar putea să observați o îmbătrânire accelerată bazată pe tipurile de băuturi pe care le beți de-a lungul zilei, iar urmărirea exactă a modului în care beți poate face diferența între menținerea unei străluciri sănătoase și dezvoltarea mai multor riduri și vergeturi pe corp.

Băuturile carbogazoase

Consumul zilnic de băuturi acidulate cu zahăr poate duce la o varietate de probleme pe termen lung și, fără nicio surpriză, zahărul este principalul vinovat.

„Pe lângă creșterea în greutate, zahărul stimulează producția de colesterol rău, ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare”, spune Edibel Quintero, dietetician și editor la Health Reporter. „Mai mult, promovează îmbătrânirea prematură și poate duce la boli autoimune precum lupusul și artrita reumatoidă”.

Sucul neacidulat cu zahăr

Chiar dacă renunți la sucul acidulat, nu ești complet în afara radarului. În ciuda imaginii publice sănătoase, sucul necarbogazos, dar care are adaos de zahăr, te poate împiedica să arăți cel mai tânăr.

„Merită să renunți la sucuri și alte băuturi cu zahăr adăugat”, a continuat Quintero. „În schimb, o soluție excelentă ar fi să bei apă aromată cu lămâie, căpșuni, mentă sau [un alt] fruct preferat”.

Băuturile îndulcite artificial

Dacă iei decizia de a schimba băutura carbogazoasă sau sucul cu băuturi dietetice care sunt îndulcite cu înlocuitori de zahăr, s-ar putea, fără să știi, să păstrezi efectul de îmbătrânire.

„În timp ce mulți oameni trec la băuturi cu îndulcitori nenutritivi, cum ar fi sucraloza (Splenda), cercetările au arătat că mulți băutori de suc „zero” nu pierd în greutate, iar unele studii arată că aceștia consumă mai multe calorii decât cei care beau sifon îndulcit cu zahăr”, a spus Mindy Haar, un dietetician înregistrat și decan asistent la New York Institute of Technology's School of Health Professions. „De asemenea, microbiomul, comunitatea de bacterii utile din intestin, care ajută digestia și sistemul imunitar, poate fi afectat negativ de sucraloză conform cercetărilor preliminare pe animale”.

Alcoolul

Oricine exagerează cu berea, vinul și băuturile spirtoase s-ar putea confrunta cu probleme în a-și păstra aspectul tânăr.

„Alcoolul poate duce la mai multe accidente, precum și la căderi și fracturi care au efecte mai devastatoare pe măsură ce omul îmbătrânește”, a continuat dr. Haar. „În plus, consumul excesiv de alcool este asociat cu anumite tipuri de cancer și leziuni hepatice și la femei, poate exacerba afecțiunile anterioare, cum ar fi osteoporoza, diabetul și hipertensiunea arterială. Alcoolul poate afecta, de asemenea, metabolismul”

