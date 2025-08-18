Ce se va întâmpla cu referendumul lui Nicușor Dan. Nouă lege a Bucureștiului / video

La referendumul local convocat de Nicușor Dan în 24 noiembrie 2024, 64,37% dintre bucureștenii care au votat au fost de acord ca repartizarea între Primăria Capitalei și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București. De asemenea, la referendumul de anul trecut 66,42% dintre bucureșteni au spus că sunt de acord ca primarul general să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului.

Totuși, deciziile ridică semne de întrebare în plan politic și administrativ. Diana Mardarovici, consilier PNL în Consiliul General, a atras atenția că, deși consultarea populară arată dorința bucureștenilor, implementarea este imposibilă fără o nouă lege a Capitalei.

Ea a avertizat și asupra riscului ca sectoarele conduse de primari din opoziție să fie „văduvite” de resurse, în lipsa unor reguli clare de împărțire a banilor.

„Eu am fost oarecum rezervată când Nicușor Dan a propus acel referendum, în ceea ce privește rezultatele. De ce? Pentru că nu Consiliul General poate să-l implementeze. Ne depășește atribuțiile. Consiliul General nu poate hotărî modul în care se distribuie banii în București. Avem șapte bugete - un buget al Consiliului General și șase bugete pentru primăriile de sector. Prin referendumul inițiat de Nicușor Dan, el întreba bucureștenii dacă ar considera corect ca Primăria Generală să primească mai mulți bani și să poată distribui de la Primăria Generală către sectoare bugetele într-un fel, un soi de centralizare a banilor. Centralizarea banilor vine și cu centralizarea deciziilor și cu centralizarea puterii. Dar nu și a atribuțiilor.

Eu nu am fost o adeptă a ideii propuse din două motive. Dacă nu facem o nouă lege a Bucureștiului în care să discutăm și despre atribuțiile pe care le are Primăria București versus primăriile de sector, nu ne ajută cu nimic faptul că banii vor ajunge într-un singur buzunar.

Dacă ne uităm pe istoricul administrației din București, de multe ori, primarii de sector au fost mult mai buni în ceea ce privește administrarea, au făcut mult mai multe servicii în interesul oamenilor decât Primăria București. Dacă unicul lucru pe care îl facem este să ducem banii central și să nu discutăm despre atribuții, nu vom face decât să facem din Primarul General un decident politic. Dacă va avea toți banii și un primar de sector este din alt partid... atunci sectorul respectiv va fi văduvit”, a zis Diana Mardarovici, consilier PNL în Consiliul General al Municipiului București, la DC News.

