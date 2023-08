Cazul Sandu Matei vs. Alexandru Tiurbe. Ce amendă a primit protestatarul după incidentul din Piața Victoriei

Mircea Badea a comentat subiectul în direct, la Antena 3 CNN, spunând: „Domnul Sandu Matei nu este cel care l-a lovit pe domnul acela în vârstă în urmă cu mai mulți ani? Domnul Sandu Matei pare că este în libertate, la Costinești. Întreb pentru că l-a lovit rău pe acel domn în Piața Victoriei”.

L-am întrebat pe Sandu Matei care a fost deznodământul în cazul incidentului cu Alexandru Tiurbe. Cazul s-a terminat cu o amendă, „mai mică decât o amendă de circulație”, după cum ne-a declarat protestatarul.

„Procesul s-a terminat demult, în urmă cu doi ani. Am primit 3.500 lei, amendă penală. Așa a decis instanța. Între timp, Alexandru Tiurbe a murit. Eram vecini, stătea în spatele blocului meu. A murit anul trecut. Iar eu am primit amendă 3.500 lei, fără daune morale. A fost o amendă mai mică decât cea de circulație. A fost hotărâre judecătorească. Motivarea îmi dă dreptate în mare parte în sensul că a fost legitimă apărare. Atunci au fost intervenții periodice ale ministrului de Interne de la acea vreme - Carmen Dan - în acest caz, motiv pentru care eu am procese în civil cu Jandarmeria. Una din probe este intervenția ministrului de atunci - Carmen Dan. Am câștigat procesele în civil cu Jandarmeria, pe fond, apel și recursul la ÎCCJ”, a zis Sandu Matei pentru DC News.

„Am plătit doar amenda de 3.500 lei. Nu am avut interdicții de genul să nu mai particip la manifestări publice. Absolut nicio interdicție, doar o simplă amendă penală. Am plătit-o imediat, a doua zi, nici n-am așteptat motivarea. Dacă așa a decis justiția, nu am avut ce să fac. Am plătit amenda cu demnitate. Nu s-au aprobat daune civile pentru Alexandru Tiurbe. Dar mi se pare răutăcios să mai vorbim, după atâția ani, despre acest subiect”, ne-a mai spus protestatarul.

VEZI ȘI: Cazul Sandu Matei. Carmen Dan a vrut să intre în direct, la Antena 3: Simt nevoia să fac precizări - https://www.dcnews.ro/cazul-sandu-matei-carmen-dan-a-vrut-sa-intre-in-direct-la-antena-3-simt-nevoia-sa-fac-precizari_580549.html

Amintim că Sandu Matei, protestatarul care l-a dat în judecată pe Darius Vâlcov după ce acesta i-a publicat pe Facebook fişa medicală, a anunțat că va face demersuri pentru executarea silită a fostului demnitar, extrădat din Italia şi adus în ţară luni.

„Am câştigat toate procesele civile cu ăsta, o să îl execut silit la noul său domiciliu-la puşcărie. Văzând cum arată tristul ăsta care inspiră milă mă înverşunează şi mai mult să îl umilesc aşa cum a făcut-o el de la înălţimea funcţiei de consilier al primului ministru-făuritorul programului de guvernare ticălos. Bogdănele, ţi-am spus în 2018 că o să te calc pe cap juridic, azi am cea mai frumoasă imagine posibilă ca om civic...hai pa”, a scris protestatarul pe Facebook.

VEZI ȘI: Omul zilei de la protestul de la Ministerul Sănătății. Cazul Australiei ne arată că și românii ar putea să fie liberi, să radieze de fericire și, mai ales, să fie vii / foto - https://www.dcnews.ro/omul-zilei-de-la-protestul-de-la-ministerul-sanatatii-cazul-australiei-ne-arata-ca-si-romanii-ar-putea-sa-fie-liberi-sa-radieze-de-fericire-si-mai-ales-sa-fie-vii-foto_926628.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News