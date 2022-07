Caz rar în lume: o mamă va naște două perechi de gemeni identici

Mama care va naște două perechi de gemeni identici se numește Ashley Ness și provine din Massachusetts. Ea mai are o fiică de opt ani acasă, dintr-o relație anterioară, și trei băieți care provin de la actualul ei partener, toți cu vârste cuprinse între 7 și 24 de ani, scrie New York Post. Femeia a recunoscut că a fost copleșită de emoții când a aflat că este însărcinată. O undă de șoc și mai puternică a fost când a aflat că va naște patru copii deodată. Două seturi de gemeni – doi băieți și două fete. „Mă uitam la medicul meu și, văzând că scrie AB, am întrebat-o: Ce, stai așa, o să am gemeni?!”

„Um, draga mea, o să naști patru copii”, a declarat Asheley pentru Boston.com, precizând totodată că „era gata să leșine”. Șansele ca o femeie să nască natural cvadrupleți sunt foarte mici, una din 700.000 sau una dintr-un milion. Pe de altă parte, doar o mamă din 70 de milioane de mame naște două seturi de gemeni identici, iar printre ea se numără și Ashley.

A pierdut câteva sarcini în trecut

Femeia a mărturisit că se simte privielgiată şi iubită de Dumnezeu că poate trăi așa ceva. Cei patru bebeluși vor fi întâmpinați de întreaga familie cu mare bucurie. Asheley a mai declarat pentru Good Morning America că până să afle că este însărcinată cu cele două perechi de gemeni identici a pierdut câteva sarcini. „Am pierdut patru sarcini, iar bunica mea a decedat în ianuarie, așa că atunci când am rămas însărcinată, s-a întâmplat cu puțin înainte de acest deces. Am simțit că acești copii sunt un cadou al bunicii mele pentru mine”, a spus Ashley Ness. Cel mai probabil, femeia va naște la sfârșitul lunii august cel mai târziu, prin cezariană, iar medicii îi monitorizează cu mare atenția sarcina cu risc crescut. Viitoarea mămică de cvadrupleți a ales deja și numele pentru copii. Fetele se vor numi Chesley și Chatham, iar băieții, Chance și Cheston.

Mitologia greacă și Biblia oferă exemple timpurii de nașteri multiple. Romulus și Remus erau gemeni crescuți de către lupoaica. Saul și Iacob erau gemenii lui Rebecca și Isaac. Rată generală a sarcinilor gemelare spontane este de 1.2 la 100 de nașteri, depinzând de tipul de gemeni. Tripleţii apar 1 la 6889 nașteri iar cvadrupleţii 1 la 575000 nașteri. Aceste statistici nu includ sarcinile care au fost urmate de pierderea timpurie a unuia dintre copii.

