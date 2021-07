Câţi copii se nasc, anual, în România, prin reproducere asistată. Ioana Rugescu: Cifra ar trebui să fie mult mai mare!

„Vă dau un exemplu: în anul 2020, din datele colectate de către Agenţia Naţională de Transplant, s-au născut 1.474 de copii, a declarat Ioana Rugescu la emisiunea "Academia de Sănătate".

Cât priveşte programul anual susţinut în România, aceasta a spus: „Cifra ar trebui să fie mult mai mare, deoarece studiile spun că necesarul per ţară este de 1.500 de cicluri de stimulare la milionul de locuitori. Ceea ce ar însemna că România are nevoie undeva la 30.000 de cicluri pe an, iar noi avem undeva la 6-7.000”.

Cât despre efectele pe care le-a avut pandemia asupra acestui program Ioana Rugescu a declarat: „A existat un oarecare impact, nu foarte mare însă, pentru că de multe ori s-au putut face embriotransferuri din materialul care exista deja în bancă. Şi atunci, evident că cu măsurile de precauţie necesare, cu testarea pacienţilor pentru Covid s-au putut face embriotransferuri iar lucrurile au decurs oarecum normal. Dar asta mai ales în cea de-a doua parte a anului 2020 pentru că în prima parte, pe o perioadă de aproximativ trei luni, nu s-a desfăşurat niciun fel de activitate”.

Ce a declarat despre infertilitate

"Este adevărat că celula reproductivă are foarte multe particularităţi în ceea ce priveşte transplantul. Eu activez în cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant pe departamentul ‚Celulă’, ceea ce înseamnă că în atribuţiile mele intră inclusiv celula reproductivă.

În România avem, ca şi la nivelul tuturor celorlalte ţări, probleme în ceea ce priveşte infertilitatea. (...) Aceasta poate avea consecinţe grave, din punct de vedere medical, socio-economic şi emoţional la nivelul familiilor dar şi la nivelul societăţii, având în vedere că un procent de până la 15% din persoanele care suferă de infertilitate au simptome grave de depresie.

La acest moment, publicaţiile de specialitate consideră că necesitatea de proceduri de reproducere umană asistată este undeva situată la 1.500 de cicluri la milionul de locuitori. Dacă facem o socoteală, asta înseamnă că România, dacă considerăm că avem undeva la 20 de milioane de locuitori, poate 19, numărul de cicluri necesare este foarte mare", a subliniat Ioana Rugescu.