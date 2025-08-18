Cât câștigă un consilier local în România. De necrezut, dar real... / video

Consilierul PNL în Consiliul General al Municipiului București, Diana Mardarovici, a declarat la DC News că poate ar trebui ca actualul model de alegere a consilierilor locali ar trebui schimbat pentru a deveni mai eficient și mai apropiat de cetățeni.

Aceasta consideră că, pentru a face posibil un astfel de model, ar fi necesară modificarea Codului Administrativ, astfel încât consilierii să aibă salarii corespunzătoare și cabinete proprii. În prezent, un consilier local primește între 1.300 și 1.400 lei, activitatea fiind considerată extra față de locul de muncă principal.

„Nu există o răspundere directă a unui consilier față de o anumită comunitate. În SUA, consilierii locali sunt pe același model ca și parlamentarii și candidează într-o anumită circumscripție, într-o anumită zonă a orașului. De exemplu: Bucureștiul îl împărțim în 50 de bucăți relativ egale și în fiecare dintre comunitățile respective se candidează și acolo se alege un consilier care reprezintă interesele comunității respective. Evident că așa este mult mai eficient.

Așa ai putea să știi cărui consilier te adresezi când ai o problemă. Dacă am modifica Codul Administrativ în acest sens, consilierii ar trebui să aibă salarii, un cabinet propriu. Astăzi un consilier local are această activitate ca ocupație extra. Remunerația unui consilier local este între 1.300 lei și 1.400 lei. În plus, noi suntem reprezentați în AGA și numim oameni în CA-uri, dar nu suntem remunerați, deci un consilier local are foarte multă răspundere. Un consilier răspunde patrimonial, pentru deciziile sale, spre deosebire de un deputat”, a zis Diana Mardarovici, consilier PNL în Consiliul General, la DC News.

Comparativ cu alte țări europene, salariile consilierilor locali din România raman foarte scăzute. De exemplu, în Germania, un consilier local poate câștiga între 10.000 și 20.000 de euro anual, în funcție de regiune și de responsabilitățile specifice. În Marea Britanie, consilierii locali pot primi o indemnizație de bază, care variază între 10.000 și 15.000 de lire sterline anual, la care se pot adăuga indemnizații pentru responsabilități suplimentare. În SUA, salariile consilierilor locali variază semnificativ de la un stat la altul și de la un oraș la altul, dar în orașele mari pot ajunge la 40.000 de dolari anual sau mai mult

