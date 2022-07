Carmen Dorobăț, avertisment: Va crește incidența Covid-19, deja se simte în spital. Vârful acestui val, la sfârșitul lunii august

Carmen Dorobăț a declarat că în România se simte deja creșterea numărului de infectări cu Covid-19 prin internările în spital din această perioadă. Medicul a avertizat că numărul de cazuri ar putea crește în următoarea perioadă, iar la sfârșitul lunii august am putea vedea vârful acestui val al pandemiei.

"Ne aflăm la începutul unui nou val de COVID-19. Țările din vestul Europei se află deja la un număr de cazuri mult mai mare ca in România. Sigur că și la noi va crește incidența. Am simțit acest lucru și la prezentările în spital. Și vom crește ca număr de cazuri undeva la sfârșitul lunii august, să avem un vârf in ceea ce privește acest val. O să vedem ce se va întâmpla în septembrie, când încep și școlile”, a avertizat medicul infecționist Carmen Dorobăț, la Realitatea PLUS.

"Cert este că ne aflăm într-o perioadă în care să ne punem problema dacă vrem sau nu să ne protejăm prin purtarea măștii.", a mai spus medicul Carmen Dorobăț, la Spitalul de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași.

Avertismentul medicului Carmen Dorobăț vine după ce și Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit despre gravitatea valului 6 de coronavirus:

„La noi valul ajunge cu 2-3 săptămâni mai târziu“, a spus Alexandru Rafila la emisiunea Punctul Culminant de la România TV.

Victor Ciutacu a intervenit și a întrebat dacă „există riscul ca să ajungem și noi ca în Franța, unde sunt o sută de mii de cazuri pe zi“.

„Simularea pe care am prezentat-o astăzi, ca rezultat al analizei colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică arăta o situație intermediară ca și gravitate, cu 70.000 de cazuri pe săptămână, adică 10.000 de cazuri pe zi. Personal nu cred că o să avem o situație mult diferită față de un astfel de scenariu, iar până la sfârșitul lunii august, cel târziu, acest val de creștere va trece, iar impactul asupra sistemului de sănătate publică nu va fi unul care să pună probleme deosebite și cred că o să putem să ne desfășurăm activitatea și să avem vacanțe cât de cât liniștite, fără prea multă bătaie de cap“, a conchis Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Vom avea 10.000 de cazuri pe zi?

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a făcut mai multe declaraţii după publicarea bilanţului săptămânal COVID-19. Vom ajunge iarăşi la 10.000 de cazuri şi restricţii?

"Acum să vedem cum au evoluat cazurile, cred că ăsta e lucrul cel mai semnificativ. Şi vedeţi că am plecat undeva, în jur de 2.000 de cazuri la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, după care a început creşterea, o creştere semnificativă, o creştere cu 50% a numărului de cazuri în săptămâna 20 - 26 iunie şi o creştere cu circa 80% în săptămâna 27 iunie - 3 iulie, în care ne găsim în momentul de faţă. În ceea ce priveşte însă evoluţia deceselor, cum vă spuneam, nu sunt cifre îngrijorătoare. Lucrul ăsta reflectă până la urmă şi o patogenitate mai scăzută aceste tulpini, dar rămâne să vedem exact care este evoluţia deceselor peste un interval de circa trei săptămâni, pentru că ştiţi că există un decalaj între perioada înregistrării cazului şi perioada în care un caz se complică sau se poate ajunge la deces, dar decesele, după cum remarcaţi, au fost relativ puţine. E vorba de valori săptămânale, nu valori zilnice", a explicat Alexandru Rafila.

