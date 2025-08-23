Data publicării:

EXCLUSIV  Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea

Diana Tache, jurnalist Sursa Zilei, a vorbit la Miercurea Neagră despre viitoarele alegeri pentru Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi a venit şi cu un mesaj despre posibilii candidaţi. 

"Dacă mă întrebaţi, eu cred că ai domnului Ciuvică nu au curaj să organizeze alegeri în noiembrie. Cred că rămân pentru la anul", a precizat Bogdan Chirieac. 

"Eu am acelaşi tip de convingere, pentru că trăiesc în ţara în care totuşi de anul trecut o ţinem langa, tanga şi ranga acum, cu alegerile. Aduceţi-vă aminte că anul trecut era campanie pentru alegerile locale şi marea coaliţie PSD-PNL-UDMR, la revedere, toţi, ne certau că de ce întrebăm care e candidatul, dacă e comun, dacă nu e comun. Aţi văzut. Nu au fost în stare, când aveau toate butoanele stabilităţii în mână, nu au fost în stare. Ei erau pe combinageriile astea pe care le-au făcut de ne-au făcut praf în iarnă. Însă în momentul ăsta eu cred că trebuie să aşteptăm să stabilească Guvernul data alegerilor şi abia apoi să ne preocupăm de candidaturi. 

În mod categoric, chiar dacă am văzut ceva pe surse săptămâna trecută, o frăsuială din asta la PSD, ce ştiu ei să facă, când tot dădeau ei ceva pe surse deschise, semi-deschise, sper că şi închise pentru cei care trebuie să răspundă, că e pericol mare cu suveranismul la Bucureşti. Că au făcut ei nişte sondaje în baie la ei, şi a ieşit că un candidat suveranist e pe locul 1, oricine ar fi el. Reamintesc domnilor de la PSD, sondorilor din baia de la PSD, din Kiseleff, că anul trecut, candidatul suveranist de la locale a luat 3%. Mi-e foarte greu să cred că într-un an de zile a reuşit să recupereze atâta teren. În condiţiile în care Nicuşor Dan, actual preşedinte, a luat două mandate. 

Şi candidatul suveranist de atunci l-a avut în spate pe Simion, pe Şoşoacă, pe toţi suveraniştii. Nici nu ştiam noi ce e suveranismul atunci", a declarat Diana Tache la Miercurea Neagră. 

Candidatul AUR la alegerile pentru Primăria Generală din 2024 a fost Mihai Enache. 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
23 aug 2025, 13:04
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi
23 aug 2025, 10:22
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Florian Bichir: Putin i-a spus lui Băsescu să facă acest lucru. A fost un măr otrăvit! / video
22 aug 2025, 12:03
Alegeri Primăria București. Chirieac: „Abia aștept să văd cum îi veți face campanie acestui candidat”. Replica lui Ciuvică / video
22 aug 2025, 09:49
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Istoricul F. Bichir, despre influența rusă în Republica Moldova și la alegerile din România (VIDEO)
21 aug 2025, 15:07
Florian Bichir: „Republica Moldova ar trebui să aibă grijă să nu cadă în istorie...” cum spunea Cioran (VIDEO)
21 aug 2025, 13:48
Guvernul a aprobat atribuirea unei locuințe lui Băsescu. Controversa momentului. Dogioiu: Așa a cerut fostul președinte, iar Executivul a acceptat
21 aug 2025, 13:33
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
22 aug 2025, 14:46
Avocatul Bărbuceanu face lumină după declarațiile judecătoarei Scântei despre noua candidatură a lui Călin Georgescu
21 aug 2025, 09:01
Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video
22 aug 2025, 08:54
Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale 
21 aug 2025, 07:54
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
20 aug 2025, 21:59
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
20 aug 2025, 15:27
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
20 aug 2025, 15:20
Guvernul Bolojan pregătește majorarea impozitelor pe locuințe cu până la 70%. Anunțul lui Tanczos Barna
20 aug 2025, 14:20
Alegeri în două tururi. Se vrea schimbarea jocului la alegeri. Lovitură în PNL: „Am greșit cu un singur tur” / video
20 aug 2025, 14:19
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
20 aug 2025, 13:09
De unde a pornit, de fapt, mesajul lui Dan Tănasă (AUR) privind comenzile livrate de muncitori din Asia și Africa
20 aug 2025, 12:50
Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor
20 aug 2025, 11:24
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
Traian Băsescu nu primește o casă de la stat. ”Este mult prea mare”
19 aug 2025, 19:46
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
19 aug 2025, 17:38
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
De la Londra la Oradea: Ilie Bolojan, Margaret Thatcher al României? Cât de departe merg reformele de dreapta în România
19 aug 2025, 12:38
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
19 aug 2025, 11:09
Sindicatele din Educație îl acuză pe Bolojan de minciună. Proteste în lanț, inclusiv pe 8 septembrie, în prima zi de școală
19 aug 2025, 09:35
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
18 aug 2025, 23:31
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
18 aug 2025, 18:06
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric
18 aug 2025, 14:32
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Cât câștigă un consilier local în România. De necrezut, dar real... / video
18 aug 2025, 12:45
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
Ce se va întâmpla cu referendumul lui Nicușor Dan. Nouă lege a Bucureștiului / video
18 aug 2025, 10:38
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Cele mai noi știri
acum 1 ora 5 minute
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
acum 1 ora 7 minute
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
acum 1 ora 9 minute
Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
acum 1 ora 21 minute
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
acum 1 ora 35 minute
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
acum 1 ora 44 minute
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
acum 2 ore 14 minute
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
acum 3 ore 9 minute
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel