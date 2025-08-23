Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi

"Dacă mă întrebaţi, eu cred că ai domnului Ciuvică nu au curaj să organizeze alegeri în noiembrie. Cred că rămân pentru la anul", a precizat Bogdan Chirieac.

"Eu am acelaşi tip de convingere, pentru că trăiesc în ţara în care totuşi de anul trecut o ţinem langa, tanga şi ranga acum, cu alegerile. Aduceţi-vă aminte că anul trecut era campanie pentru alegerile locale şi marea coaliţie PSD-PNL-UDMR, la revedere, toţi, ne certau că de ce întrebăm care e candidatul, dacă e comun, dacă nu e comun. Aţi văzut. Nu au fost în stare, când aveau toate butoanele stabilităţii în mână, nu au fost în stare. Ei erau pe combinageriile astea pe care le-au făcut de ne-au făcut praf în iarnă. Însă în momentul ăsta eu cred că trebuie să aşteptăm să stabilească Guvernul data alegerilor şi abia apoi să ne preocupăm de candidaturi.

În mod categoric, chiar dacă am văzut ceva pe surse săptămâna trecută, o frăsuială din asta la PSD, ce ştiu ei să facă, când tot dădeau ei ceva pe surse deschise, semi-deschise, sper că şi închise pentru cei care trebuie să răspundă, că e pericol mare cu suveranismul la Bucureşti. Că au făcut ei nişte sondaje în baie la ei, şi a ieşit că un candidat suveranist e pe locul 1, oricine ar fi el. Reamintesc domnilor de la PSD, sondorilor din baia de la PSD, din Kiseleff, că anul trecut, candidatul suveranist de la locale a luat 3%. Mi-e foarte greu să cred că într-un an de zile a reuşit să recupereze atâta teren. În condiţiile în care Nicuşor Dan, actual preşedinte, a luat două mandate.

Şi candidatul suveranist de atunci l-a avut în spate pe Simion, pe Şoşoacă, pe toţi suveraniştii. Nici nu ştiam noi ce e suveranismul atunci", a declarat Diana Tache la Miercurea Neagră.

Candidatul AUR la alegerile pentru Primăria Generală din 2024 a fost Mihai Enache.

