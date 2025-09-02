Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție

Întrebat de Florin Răvdan, de la DC News TV, dacă o eventuală demisie ar diminua credibilitatea reformelor pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, Bolojan a răspuns: „Cu siguranță nu se pune o astfel de problemă cât timp nu se derulează procedura de asumare parlamentară”.

Premierul a subliniat că, la doar două luni de la preluarea mandatului, guvernul a întâmpinat provocări mult mai mari decât anticipase. „La câteva zile după am constatat că situația pe care o preluam era mult mai dificilă decât cea pe care o știam. De atunci și până astăzi am pus în practică câteva măsuri pentru a reduce dificultățile, pentru a ține România ca o țară stabilă, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea și pentru a corecta nedreptățile”, a explicat Bolojan.

Unul dintre principalele subiecte ale conferinței a fost pachetul al doilea de reforme fiscale și administrative. Premierul a menționat că acest pachet include cinci proiecte deja asumate în Parlament, iar cel de-al șaselea, vizând reforma administrației locale, nu a fost încă depus din lipsă de consens. „Acest pachet este complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori”, a subliniat șeful Executivului.

Premierul a detaliat și motivele pentru care controlul cheltuielilor de personal este crucial: „Dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul următor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta”.

În ceea ce privește reforma administrației locale, Bolojan a precizat că pachetul va avea trei direcții principale: creșterea capacității administrative, descentralizarea deciziilor și eficientizarea structurii de personal. „Este importantă pentru că face primăriile mai eficiente și le face capabile să-și exercite rolul. Dacă acest proiect va fi adoptat, cu siguranță vom vedea transferul către autoritățile locale, deciziile se vor lua mai aproape de cetățeni și vom vedea active - care astăzi sunt abandonate de ani de zile - puse în valoare pentru cetățenii din acele localități”, a explicat premierul.

