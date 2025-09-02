Data publicării:

Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
FOTO: Florin Răvdan/DC News
FOTO: Florin Răvdan/DC News

Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a clarificat situația reformelor administrative și fiscale, într-un context marcat de speculații privind o posibilă demisie a sa.

Întrebat de Florin Răvdan, de la DC News TV, dacă o eventuală demisie ar diminua credibilitatea reformelor pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, Bolojan a răspuns: „Cu siguranță nu se pune o astfel de problemă cât timp nu se derulează procedura de asumare parlamentară”.

Premierul a subliniat că, la doar două luni de la preluarea mandatului, guvernul a întâmpinat provocări mult mai mari decât anticipase. „La câteva zile după am constatat că situația pe care o preluam era mult mai dificilă decât cea pe care o știam. De atunci și până astăzi am pus în practică câteva măsuri pentru a reduce dificultățile, pentru a ține România ca o țară stabilă, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea și pentru a corecta nedreptățile”, a explicat Bolojan.

Unul dintre principalele subiecte ale conferinței a fost pachetul al doilea de reforme fiscale și administrative. Premierul a menționat că acest pachet include cinci proiecte deja asumate în Parlament, iar cel de-al șaselea, vizând reforma administrației locale, nu a fost încă depus din lipsă de consens. „Acest pachet este complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori”, a subliniat șeful Executivului.

Premierul a detaliat și motivele pentru care controlul cheltuielilor de personal este crucial: „Dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul următor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta”.

În ceea ce privește reforma administrației locale, Bolojan a precizat că pachetul va avea trei direcții principale: creșterea capacității administrative, descentralizarea deciziilor și eficientizarea structurii de personal. „Este importantă pentru că face primăriile mai eficiente și le face capabile să-și exercite rolul. Dacă acest proiect va fi adoptat, cu siguranță vom vedea transferul către autoritățile locale, deciziile se vor lua mai aproape de cetățeni și vom vedea active - care astăzi sunt abandonate de ani de zile - puse în valoare pentru cetățenii din acele localități”, a explicat premierul.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție
02 sep 2025, 11:06
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
02 sep 2025, 10:15
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Petrișor Peiu: AUR va depune patru moțiuni de cenzură
01 sep 2025, 14:01
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
01 sep 2025, 12:36
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Maia Sandu urmează să primească un nou ambasador. Cine va reprezenta UE în Republica Moldova
01 sep 2025, 09:43
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
01 sep 2025, 08:44
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Nicușor Dan este între P și P
31 aug 2025, 22:28
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
31 aug 2025, 20:52
Mirela Matichescu (PSD): „Interesul constănțenilor este mai important decât disciplina de partid”
31 aug 2025, 20:35
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Pachet 2. TVR Info, care l-a dat pe Iliescu mort, când era viu, revine cu informații la fel de... adevărate
31 aug 2025, 19:48
Sorin Grindeanu: România are potențialul de a deveni o voce relevantă pe plan internațional
26 aug 2025, 06:55
Romeo Lungu: Campanie județeană de conștientizare împotriva violenței domestice la Buzău
27 aug 2025, 18:51
Gabriela Firea: Vot final pentru „European Sport Model”, un raport care apără sportul de comercializare excesivă
31 aug 2025, 18:44
Calendar pachetul 2: Amendamente la prânz, ședință de Guvern după-amiază, angajare seara
31 aug 2025, 18:28
Scandal pe aeroporturi: Bagaje distruse și bunuri dispărute! Ciprian Șerban cere controale dure la companiile de handling
31 aug 2025, 18:21
Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership
31 aug 2025, 17:52
Numirile la SRI și SIE, blocate politic în negocieri? Nicușor Dan dă de înțeles că nu a ajuns la o înțelegere cu majoritatea parlamentară
31 aug 2025, 14:44
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună de Ziua Limbii Române. Ce mesaj transmite Președintele României în Republica Moldova
31 aug 2025, 11:27
Președintele Nicușor Dan, în R. Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Programul pe care șeful statului îl are peste Prut
31 aug 2025, 08:23
Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună
30 aug 2025, 18:14
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
30 aug 2025, 13:27
Sorin Grindeanu: PSD rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene
29 aug 2025, 20:10
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
29 aug 2025, 19:53
Controversă în Parlament: 6 legi asumate de Guvern, dar câte moțiuni se pot depune?
29 aug 2025, 20:19
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
29 aug 2025, 18:58
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații
29 aug 2025, 17:42
PSD Iași, scrisoare către Bolojan: Doar tăiați, demolați, desființați. Opriți-vă!
29 aug 2025, 17:24
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
Arafat intervine în scandalul cu livratorul străin, agresat pe stradă în București
28 aug 2025, 23:16
Ursula von der Leyen vine în România. De ce a ales Constanța, nu Bucureștiul
28 aug 2025, 21:36
FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza
28 aug 2025, 18:52
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
28 aug 2025, 16:34
Cele mai noi știri
acum 29 de minute
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
acum 36 de minute
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
acum 47 de minute
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
acum 48 de minute
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 0 minute
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
acum 1 ora 11 minute
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
acum 1 ora 27 minute
Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel