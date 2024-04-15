EXCLUSIV  Bogdan Despescu, la Culisele Justiției, despre Air Schengen și verificările pe aeroport

Data actualizării: | Data publicării:
Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Chestorul general Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, este invitatul Laurei Duță,  la "Culisele Justiției".

 

Chestorul general Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, este invitat, luni, 15 aprilie 2024, începând cu ora 16:00, la emisiunea Culisele Justiției, moderată de Laura Duță.

Principalele subiecte abordate sunt următoarele:

- ROMÂNIA ÎN AIR SCHENGHEN , DATE ÎNREGISTRATE 

- CONTROALELE FĂCUTE LA FRONTIERĂ

- ACTELE ȘI VERIFICĂRILE MINORILOR PE AEROPORTURI 

- FUGARII ȘI INFRACTORII PRINȘI IN AIR SCHENGHEN 

- STRUCTURILE MAI MODERNIZATE  ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

- DESTRUCTURAREA GRUPĂRILOR DE CRIMĂ ORGANIZATĂ

- ULTIMELE DESCINDERI , CAPTURI RECORD DE DROGURI 

- MISIUNILE POLIȚIȘTILOR INFILTRAȚI ÎN GRUPĂRILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ

- ȘOFERII DROGAȚI LA VOLAN , ACȚIUNILE POLIȚIȘTILOR DIN STRADĂ

- CRIMA CARE A ÎNGROZIT ROMÂNIA 

- CINE ESTE FEMEIA TRANȘATĂ ȘI ARUNCATĂ IN CÂMP

- URMELE LĂSATE DE CRIMINAL 

- PRINDEREA CRIMINALULUI FEMEII TRANȘATE, DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE 

- STRUCTURILE CARE INVESTIGHEAZĂ  CRIMINALITATEA SUB MAI MULTE FORME 

- MASURILE MAI DIN ȘCOLI PENTRU PROTEJAREA ELEVILOR ȘI PROFESORILOR 

- CRIMINALUL EVADAT , DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE DESPRE MISIUNEA DE CAPTURARE 

- MESAJUL LUI BOGDAN DESPESCU PENTRU POLIȚIȘTI 

- MĂSURILE CARE VOR FI IMPLEMENTATE PENTRU SIGURANȚA ROMÂNILOR

Rămâneți alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

STIRE RECOMANDATA

Rareș Bogdan vrea o funcție mare: Mă interesează această poziție / video

15 apr 2024, 08:49

Foto: Agerpres

Top 3 astazi

Zodia care va trece printr-o etapă de curățare sufletească. Daniela Simulescu: O să simțiți că nu sunteți iubiți / video
14 apr 2024, 15:58
Mihai Voropchievici a zis care sunt cele mai puternice zodii
14 apr 2024, 23:02
Turcia, reacție neașteptată după atacul Iranului asupra Israelului
14 apr 2024, 15:44

Te-ar putea interesa

Cum cureți geamurile fără soluții speciale. Totul este 100% natural
12 apr 2024, 15:43
Jo și Liviu, moment de panică pe scena de la Te cunosc de undeva: "Să vedeți ce-mi iau eu zborul" (FOTO)
12 apr 2024, 14:29
Ioana State: Mi se întâmplă foarte multe lucruri care îmi afectează sănătatea, pe motiv că sunt proastă!
12 apr 2024, 12:41
S-au aprins spiritele la Chefi la cuțite. Unul dintre jurați a rămas fără echipă în Bootcamp
11 apr 2024, 14:56
Povestea unui brazilian care a trăit 15 ani pe stradă, încă de la vârsta de 9 ani: "Acolo mi-am făcut o familie, am început să fac jonglerie"
11 apr 2024, 13:48
"Mă durea sufletul! Își umpleau farfuriile". La ce ar trebui să renunțe românii. Daniel Buzdugan: Când nu ai niște valori sufletești, apelezi la valorile materiale
07 apr 2024, 16:54
ParintiSiPitici.ro
Stima de sine a copilului. Alexandra Stoica: „Părinții o sabotează în momentele în care spun ASTA!” / VIDEO
14 apr 2024, 18:58
DCSport.ro
Novak Djokovic, debut excelent pe zgura de la Monte Carlo. Jannik Sinner îl întâlnește pe Sebastian Korda
10 apr 2024, 12:19
"După ce bei horincă, ți se schimbă naționalitatea în maramureșean!". Turc stabilit în România, senzație pe scena iUmor
05 apr 2024, 23:35
Ilona și Ristei, șase ore petrecute la machiaj, la Te cunosc de undeva: "Nu pot să cred că îţi dai doctoratul cu asta!"
05 apr 2024, 16:15
"Dacă aduci originalul, și el va lua 7 puncte". Emi și Cuza, provocare "fără speranță" la Te cunosc de undeva (FOTO)
04 apr 2024, 17:46
Carmen Harra, previziuni pentru România: "2024 ne șochează. Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul!"
03 apr 2024, 20:49
În scaunul cu rotile, în fața juraților de la Chefi la cuțite. Povestea lui Florin Mihuț: "Am crezut că voi fi doar spectatorul vieții altora"
03 apr 2024, 16:40
Surpriză la Chefi la cuțite. Vedetele care gătesc pentru cei patru jurați (FOTO)
02 apr 2024, 18:20
După 15 ani, acasă. Povestea lui Mario Mădălin Dumitru, bucătarul român care muncește pe brânci pentru o stea Michelin, la Chefi la cuțite
01 apr 2024, 16:12
Viorel Teacă, fost polițist: Așa aflați cine vă ascultă telefonul. Iată codul secret!
01 apr 2024, 08:08
Cum a reușit un radioamator să comunice cu astronauții de pe Stația Spațială Internațională (SSI) după ce a prins semnal, din greșeală, cu o antenă artizanală/VIDEO
31 Martie 2024, 17:50
S-a aflat abia acum de ce a plâns, cu adevărat, mama de schimb Maria "Cocheta", celebră pentru replica "Nu apă!"
30 Martie 2024, 13:16
De ce vedetele de la Hollywood poartă pantofi cu un număr mai mari
30 Martie 2024, 14:10
Câinii pot asocia cuvintele cu obiecte, potrivit unui studiu
30 Martie 2024, 15:05
Descoperire bizară în Google Maps: Unde ar putea duce poarta masivă din Antarctica. Val de speculații pe toate forumurile de discuții din online
29 Martie 2024, 12:47
Mit spulberat despre pisici. Cum te păcălește propria pisică dacă o cerți. ”Se pot simți bine și singure” spune Dragotă VIDEO
28 Martie 2024, 11:54
Bed-rotting, trendul periculos care ne îndeamnă să "vegetăm" în pat cu zilele. Ce spun experții despre leneveala excesivă
28 Martie 2024, 14:32
De ce pisicile dărâmă obiecte de la înălțime
27 Martie 2024, 15:45
Românul care a gătit în echipa celui mai bun chef din Asia: "Acesta a fost apogeul carierei mele până acum" (FOTO)
27 Martie 2024, 11:36
Glume acide "marca Anghel Iordănescu": Lui Duckadam i-am fost secund, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Nu-mi doream să joc, dar se apropia mingea de poartă și adormise
26 Martie 2024, 12:37
Trendul cu lămâi de pe TikTok, pericol pentru animale. Nu acceptați provocarea #dogvslemon! Sabina Rusescu, vlogger: Eu o văd ca pe o tortură
26 Martie 2024, 13:39
De ce înșală unele persoane. Ce se întâmplă în creierul lor. Psiholog: "N-au nici rușine, nici frică"
25 Martie 2024, 14:46
Luptă grea la Chefi la cuțite. Mihai Morar, în fața juraților
25 Martie 2024, 13:51
Viral pe TikTok: O vacă mănâncă doar din mâna unui singur om. Soția bărbatului, refuzată categoric. "N-am mai văzut așa ceva"/VIDEO
25 Martie 2024, 13:59
Buna Vestire, 25 martie. Ce nu ai voie să faci astăzi
25 Martie 2024, 08:39
Ce sunt uleiurile esențiale. Beneficiile uimitoare
22 Martie 2024, 23:04
Fanfara Hasnaș din Rep. Moldova, dovada că se poate. De la instrumente improvizate din resturile altora, la show total pe scena Românii au talent (VIDEO)
22 Martie 2024, 23:34
Românii au talent. La doar zece ani, Adelina Nedelcu a ridicat sala în picioare cu vocea ei: "Am avut senzaţia că nu ascult un copil" (VIDEO)
22 Martie 2024, 22:02
"Am așteptat reîntoarcerea sa". Ce surpriză a primit Cheloo de ziua lui: "Are un suflet sfânt!"
22 Martie 2024, 16:44
"Suntem ȋntr-o dramă existenţială". Alina Pușcaș, șocată de cum a apărut Ristei la Te cunosc de undeva: "E ilegal!"
22 Martie 2024, 16:03
Cum faci o cafea americană
21 Martie 2024, 22:48
Meniu vegetarian pentru zece zile. Perfect pentru perioada postului
21 Martie 2024, 20:49
Momentul când o pisică întrerupe meciul de tenis dintre Venus Williams și Diana Shnaider. Imaginile sunt virale/VIDEO
21 Martie 2024, 20:34
Zgârie-nori de 2 km. Unde se construiește clădirea mamut, cea mai înaltă din lume
19 Martie 2024, 16:33
"Am trecut peste ce-a fost". S-a câștigat prima amuletă, în noul sezon Chefi la cuție: "Va fi o bătălie crâncenă!"
19 Martie 2024, 16:12
El este Hulk, cel mai mare pitbull din lume. Cât cântărește patrupedul-unicat/VIDEO
18 Martie 2024, 23:22
Cum cureți covoarele. Pașii corecți
17 Martie 2024, 23:42
Cea mai cunoscută sosie a lui Marilyn Monroe, la Chefi la cuțite
16 Martie 2024, 15:06
Tot ce știai despre sandvișul cu salam și cașcaval pică! De ce nu e bine să le combini
15 Martie 2024, 15:44
Momentul când un câine prinde o sticlă de apă precum un om. Stăpânul a rămas șocat/VIDEO
15 Martie 2024, 15:27
"Opt luni, am plâns în fiecare seară". Cum a fost obligat Chef Richard Abou Zaki să mănânce organe de vită stricate
15 Martie 2024, 13:09
Al doilea Titanic, tot mai aproape de realitate. Când va fi lansat la apă
15 Martie 2024, 12:18
"Nu e un muzician cu școală". Connect-R și SHIFT, luați prin surpindere, la Te cunosc de undeva
15 Martie 2024, 10:33
Chefi la cuțite. Orlando Zaharia, început greu în băcătărie: "Era o cameră frigorifică, iar deasupra un pod. Acolo dormeam"
14 Martie 2024, 13:43
Cine a câștigat Power Couple: "Mușc din zidurile astea și nu mă opresc!"
14 Martie 2024, 12:59
Când și cum au apărut sandvișurile. Totul a început cu Lord John Montagu care nu a vrut să se murdărească pe mâini
14 Martie 2024, 12:01

Cele mai noi știri

acum un minut
Bogdan Despescu, la Culisele Justiției, despre Air Schengen și verificările pe aeroport
acum 5 minute
Rareș Bogdan, supărat pe Geoană: M-a deranjat ce a zis
acum 24 de minute
Renate Weber are un penthouse pentru Miți, pisica ei. Am aflat povestea celei mai răsfățate feline / video
acum 28 de minute
Zodia care are oportunități la job. Daniela Simulescu, horoscop 15 - 21 aprilie 2024: Faceți asta! - Video
acum 33 de minute
Rareș Bogdan vrea o funcție mare: Mă interesează această poziție / video
acum 49 de minute
Horoscop 15 aprilie 2024. Zodia care are șansa să corecteze unele greșeli din trecut / video
acum 57 de minute
Avortul în primele 12 săptămâni de sarcină ar trebui legalizat în Germania, potrivit unei comisii
acum 57 de minute
Horoscop, luni, 15 aprilie 2024

Cele mai citite știri

pe 14 Aprilie 2024
Zodia care va trece printr-o etapă de curățare sufletească. Daniela Simulescu: O să simțiți că nu sunteți iubiți / video
pe 14 Aprilie 2024
Mihai Voropchievici a zis care sunt cele mai puternice zodii
pe 14 Aprilie 2024
Turcia, reacție neașteptată după atacul Iranului asupra Israelului
pe 14 Aprilie 2024
Iran vs. Israel. Predicția lui Bogdan Chirieac
pe 14 Aprilie 2024
Mircea Badea, anunț despre emisiunea „În gura presei”
val-valcu Invitația lui Băsescu pentru Putin, inutilă din 13 aprilie 2024

de Val Vâlcu

Cum scandalul deceselor „misterioase” de la Sfântul Pantelimon poate influența decisiv rezultatul alegerilor în București

de Tudor Curtifan

foto: Freepik Când dorul de casă doare până la agonie. Scrisoarea emoționantă a unei românce plecate la muncă în Italia: Mi-am rătăcit sufletul. Trăiesc între trecut și prezent

de Liana Ganea

vezi arhiva de editoriale
DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop


cloudnxt2
NoMy - smt4.3.1
pixel