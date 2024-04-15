Bogdan Despescu, la Culisele Justiției, despre Air Schengen și verificările pe aeroport

Chestorul general Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, este invitat, luni, 15 aprilie 2024, începând cu ora 16:00, la emisiunea Culisele Justiției, moderată de Laura Duță.
Principalele subiecte abordate sunt următoarele:
- ROMÂNIA ÎN AIR SCHENGHEN , DATE ÎNREGISTRATE
- CONTROALELE FĂCUTE LA FRONTIERĂ
- ACTELE ȘI VERIFICĂRILE MINORILOR PE AEROPORTURI
- FUGARII ȘI INFRACTORII PRINȘI IN AIR SCHENGHEN
- STRUCTURILE MAI MODERNIZATE ÎN CONTEXTUL ACTUAL
- DESTRUCTURAREA GRUPĂRILOR DE CRIMĂ ORGANIZATĂ
- ULTIMELE DESCINDERI , CAPTURI RECORD DE DROGURI
- MISIUNILE POLIȚIȘTILOR INFILTRAȚI ÎN GRUPĂRILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ
- ȘOFERII DROGAȚI LA VOLAN , ACȚIUNILE POLIȚIȘTILOR DIN STRADĂ
- CRIMA CARE A ÎNGROZIT ROMÂNIA
- CINE ESTE FEMEIA TRANȘATĂ ȘI ARUNCATĂ IN CÂMP
- URMELE LĂSATE DE CRIMINAL
- PRINDEREA CRIMINALULUI FEMEII TRANȘATE, DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE
- STRUCTURILE CARE INVESTIGHEAZĂ CRIMINALITATEA SUB MAI MULTE FORME
- MASURILE MAI DIN ȘCOLI PENTRU PROTEJAREA ELEVILOR ȘI PROFESORILOR
- CRIMINALUL EVADAT , DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE DESPRE MISIUNEA DE CAPTURARE
- MESAJUL LUI BOGDAN DESPESCU PENTRU POLIȚIȘTI
- MĂSURILE CARE VOR FI IMPLEMENTATE PENTRU SIGURANȚA ROMÂNILOR
Rămâneți alături de noi!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News