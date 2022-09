Dr. Rodica Niculescu, medic primar Cardiologie, șef Departament Cardiologie Intervențională la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit la DC NEWS despre endocardită, o afecțiune a inimii care apare din cauza unei infecții.

"Există endocardita. Acolo tratamentul este strict chirurgical clasic, adică acolo nu putem asocia niciun dispozitiv pentru că riscurile infectării dispozitivului conduc la deces fără discuție, deci acolo este strict chirurgical", a explicat dr Dr. Rodica Niculescu.

Ce simptome au pacienții cu boli de inimă

"Au semne de alarmă sau o duc pe picioare și la 60 de ani constată că nu mai pot?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Problema este că oboseala se instalează în timp. Pacienții asociază chiar dureri precordiale, cu suferință cardiacă ischemică, asociate fie de o suferință cardiacă în sensul de stenoze coronariene adevărate sau din cauza gradului important de îngustare a valvei aortice, arterele coronare nu primesc sânge destul și atunci se instalează o criză de cardiopatie ischemică, în ghilimele, care, de fapt, se datorează stenozei aortice. De aceea spuneam că ecografia este extrem de importantă pentru că ea face diagnosticul diferențial între cele două sau asocierea dintre cele două. Atâta timp cât punem diagnosticul de stenoză aortică strânsă, sigur că atunci știm că și suferința cardiacă, după ce îi facem și coronarografie, poate să aibă coronare normale, 20% dintre pacienți asociază doar stenoze coronariene, restul au coronare normale, dar suferă din cauza stenozei aortice", a explicat medicul.

Definiția oboselii

"Cum definim această oboseală?", a întrebat Val Vâlcu

"Această definiție vine din exemplele pacienților. De exemplu: "Locuiesc la etajul 4. Știți, înainte urcam scările cu piața, nu aveam nicio problemă acum parcă până la doi". Sau sunt pacienți care vin și spun: Doamnă, eu chiar nu mai pot face asta. Din ce în ce mai rău s-a întâmplat în ultimul an și cred că mi se întâmplă ceva. Și atunci, deci această comparație între cum eram acum un an și cum sunt astăzi, poate să te ducă cu gândul ca medic că are această afecțiune, stenoză aortică. Boala este mai frecventă la bărbați, dar diferențele nu sunt importante", a punctat dr Dr. Rodica Niculescu.

Recuperarea după intervenţiile pe cord, cel mai important lucru. Dr. Rodica Niculescu: Dacă am reuşit să facem asta, nu e pentru a pune pacientul în fotoliu

Dr. Rodica Niculescu a vorbit și despre recuperarea după intervențiile pe cord.

"Sigur, există un serviciu de recuperare. E foarte important, cel mai important pentru revenirea pacientului la atitudinea lui fizică reală. Pacienţii care au traversat un astfel de gest inclusiv din a doua zi primesc vizita unui terapeut care îi ajută să îşi mişte membrele inferioare, membrele superioare, să facă exerciţii minime, urmând ca ulterior, odată cu traversarea din terapie intensivă în salon, să continue aceste metode de recuperare fizică. Faptul că pacientul realizează că se poate mişca, că poate să aibă o activitate a lui personală în legătură cu nevoile lui îi dă curaj să se plimbe pe culoar, iar în câteva zile ajunge acasă. Unde, sigur, ar fi bine să continue mişcarea, unul dintre lucrurile esenţiale. Dacă noi am reuşit să facem asta, nu am făcut-o pentru a-l pune pe pacient să stea într-un fotoliu, ci să îşi reia activitatea cât mai aproape de ceea ce îşi doreşte", a replicat medicul Rodica Niculescu. Vezi mai mult AICI.

