Bitcoin şi Ether, principalele criptomonede de pe piaţă, scădere semnificativă

Bitcoin s-a prăbușit cu peste 7% în ultimele 24 de ore și se tranzacționa la 38.5774 dolari, potrivit datelor CoinDesk. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă în funcție de capitalizarea de piață, a scăzut cu 8% în ultimele 24 de ore, relatează CNBC, conform Mediafax.

Scăderile înregistrate de criptomonede urmează pierderilor de pe Wall Street de joi. Nasdaq a scăzut cu aproape 5% în această săptămână, iar S&P 500 se află la a treia săptămână consecutivă de pierderi.

În condițiile în care randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut vertiginos la începutul acestei săptămâni, creșterea ratelor a determinat investitorii să renunțe la pozițiile lor în active riscante.

Bitcoin a scăzut brusc din noiembrie, prăbușindu-se cu peste 40% de la un maxim de peste 67.500 de dolari în 2021.

Unii experți avertizează că piața cripto ar putea să se îndrepte în curând spre un declin, afectată de controlul sporit al reglementărilor și fluctuațiile intense ale prețurilor.

Bitcoin ar putea să se prăbușească sub 40.000 de dolari, pentru că banca centrală a Rusiei a propus o interdicție privind utilizarea și mineritul criptomonedelor pe teritoriul rus, susținând că moneda digitală reprezintă un risc pentru "stabilitatea financiară și suveranitatea politicii monetare".

Cine e românul care a creat Webdollar. Totul despre CRIPTOMONEDA românească

"Da, am format o echipa open source, și în doar șase luni am dezvoltat o tehnologie blockchain de la zero și împreună am lansat WebDollar în Aprilie 2018. Web Dollar a fost proiectat să fie o criptomonedă replicând tot procesul din spatele Bitcoin, numai că am implementat în Javascript că să funcționeze în Browser fără să necesite descărcarea și instalarea unui program că să funcționeze.

WebDollar din 2018 până în 2021, a fost minabil, în browser. Asta înseamnă că oameni țineau în priză calculatoarele care făceau calcule matematice pentru a întreține rețeaua descentralizată validând tranzacții.

Miza principala a fost că minarea aduce o valoare intrinsecă criptomondelor. Dacă ceva are un cost de producție (electricitatea și unitățile de calcul) am considerat că și preț-ul este dat de către acest cost intrinsec. În realitate am sesizat că e ceva mult mai complex.

Ne-am pomenit că majoritatea minerilor puternici ori minau cu conturi gratuite de servere virtualizate, ori cu echipamente amortizate de la alte criptomonede/afaceri, uni minerii aveau contracte cu fonduri europene și minau webdollar, ba mai mult, credem că cineva a minat și un dată center hackuit timp de câteva săptămâni. În fiecare secundă, în rețeaua webdollar, erau echipamente în valoare de 3-4 milioane de dolari care mînau pentru a procesa tranzacții", a declarat Ionuţ Budişteanu.

VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News