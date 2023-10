'Atunci când s-a petrecut atentatul noi eram în plenara Parlamentului European. A fost un moment oportun să am o intervenție cu privire la acest subiect în plenul Parlamentului European. Fiecare era axat pe discursurile deja scrise, dar nu puteam ignora situația care se întâmpla în capitala Europei, la Bruxelles. În intervenția mea, am spus că, evident, Uniunea Europeană are nevoie de o altă abordare în ceea ce înseamnă combaterea extremismului religios, combaterea anti-semitismului și a discursului care incită la ură.', a spus Victor Negrescu.

'De asemenea, trebuie o coordonare mai bună de a lupta împotriva terorismului, într-o manieră activă și coerentă. Atentatul de la Bruxelles este un nou semnal de alarmă că UE trebuie să trateze cu seriozitate acest subiect al terorismului și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Sper ca statele membre să ofere un răspuns adecvat la provocarea asta!

'În primul rând, la nivelul instituțiilor europene există o îngrijorare de contextul pe care îl traversăm. Oamenii care trăiesc la Bruxelles și românii de aici sunt îngrijorați. În același timp, noi trebuie să dăm dovada de reziliență. Teroriștii vor să ne sperie, vor să ne strice modul nostru de a trăi, dar noi trebuie să găsim mijloacele de a continua mai departe și să fim prudenți și precauți. Nu trebuie să cădem în jocul lor. Trăim circumstanțe speciale. Asta reclamă măsuri în aceeași manieră specială pentru a evita astfel de incidente tragice pe viitor.', a spus Negrescu.

'Au fost luate câteva decizii. De exemplu, grupurile de vizitatori la instituțiile europene au fost blocate. Noi am primit mesaje cu recomandări de securitate, în contextul pe care îl traversăm. Înțeleg de la colegii mei că la Bruxelles sunt restricții în ceea ce înseamnă zona de trafic sau, inclusiv, anumite unități de învățământ nu își desfășoară activitatea în cursul zilei de astăzi. În acest moment, ar fi identificat atacatorul și sperăm ca această situație să fie rezolvată cât mai rapid cu putință. Prudența instituțiilor este normală. Cel mai important este să ne asigurăm că nu vor exista noi victime.', a mai spus europarlamentarul PSD Victor Negrescu, pentru DC News.

Atac la Bruxelles: Doi suedezi ucişi

Doi cetăţeni suedezi au fost ucişi luni seară la Bruxelles într-un atac cu armă descris drept un "atac laş" de către premierul belgian Alexander De Croo şi al cărui autor, care a fugit cu un scuter, a fost căutat în mod activ în timpul nopţii de luni spre marţi, transmite AFP.





Nivelul de ameninţare teroristă a fost ridicat luni seară la patru, considerat "foarte grav", în regiunea Bruxelles. Atacul a avut loc la scurt timp după ora 19:00 (17:00 GMT) în apropiere de Place Sainctelette din Bruxelles, cu câteva ore înaintea meciului de fotbal de calificare la Euro-2024 între Belgia şi Suedia de pe stadionul Roi-Baudouin.

Un mesaj video de revendicare a fost postat pe reţelele de socializare de către un bărbat "prezentându-se ca atacator şi pretinzând că este inspirat de Statul Islamic", a subliniat parchetul federal, responsabil de cazurile de terorism.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunţat un "atac abject", în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns un "atac terorist islamist". Franţa a anunţat o consolidare a controalelor sale la frontieră.

Pe reţeaua socială X ( fostul Twitter ), premierul belgian a prezentat condoleanţele omologului său suedez Ulf Kristersson după "atacul laş asupra cetăţenilor suedezi de la Bruxelles"'. El a cerut unitate în "lupta împotriva terorismului"'.



În clipul video de revendicare a atentatului,"naţionalitatea suedeză a victimelor este menţionată ca o motivaţie probabilă a actului", a declarat un purtător de cuvânt al parchetului federal, Eric Van Duyse."În această etapă, niciun element nu indică o potenţială legătură cu situaţia israeliano-palestiniană", a subliniat Eric Van Duyse.



Suedia, a cărei imagine s-a deteriorat semnificativ în această vară în lumea musulmană după mai multe profanări ale Coranului autorizate pe teritoriul său, a decis pe 17 august să ridice nivelul de alertă teroristă, considerând că ameninţarea unori atacuri "va persista mult timp".

